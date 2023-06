Come è morta Raffaella Carrà, quale malattia ha portato via la conduttrice?

Come è morta Raffaella Carrà, tutto sulla malattia che ha stroncato la Regina della TV italiana. Scomparsa il 5 luglio del 2021, la conduttrice e showgirl più amata dal pubblico del Bel Paese ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo.

È ancora vivo il ricordo di Raffaella Carrà nel cuore del pubblico italiano. La celebre conduttrice, artista a tutto tondo e vera icona della tv nostrana, è scomparsa il 5 luglio 2021, all’età di 78 anni, morta a causa di un terribile tumore ai polmoni. La Regina della TV non aveva mai parlato pubblicamente della sua condizione, tenendola nascosta fino all’ultimo.

La causa della morte fu confermata solo da un articolo di Dagospia: ““Prima di essere portata alla Clinica Villa del Rosario di Roma, dov’è morta, Raffaella Carrà era stata ricoverata anche al Policlinico Gemelli. La conduttrice era malata di tumore ai polmoni, e non voleva vedere nessuno, tranne i familiari, gli assistenti e le persone a lei più care, come Sergio Japino. A seguirla nella terapia era stato il professor Paolo Marchetti, uno degli oncologi romani più apprezzato”.

La stessa malattia che uccise sua madre e suo fratello

In pochissimi erano a conoscenza delle effettive condizioni di Raffaella Carrà. L’aggressivo cancro ai polmoni che ha colpito la conduttrice non le ha lasciato scampo. Il destino beffardo l’ha unita, nella morte, alle persone a lei più care. Raffaella è stata infatti stroncata dalla stessa malattia che ha portato via sia sua madre che suo fratello. Sua madre, Iris Dellutri, scomparve il 13 febbraio 1987 a causa di un tumore ai polmoni, all’età di soli 64 anni. Suo fratello Renzo Pelloni morì giovanissimo nel 2001, a 56 anni, anche lui stroncato dal male che, a quanto pare potrebbe aver avuto origini genetiche. Anche per questi precedenti la conduttrice non si è mai liberata del suo più grande vizio, il fumo: “Ho un unico vizio: sono le sigarette, che facciano male ne frego. Del resto mio fratello non aveva mai fumato e in quattro mesi è morto di cancro ai polmoni”.