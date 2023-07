Testamento di Berlusconi, tanti soldi a Marta Fascina e a Marcello Dell’Utri. Ville e barche in parti uguali ai figli

Testamento di Berlusconi: aperto con alcune sorprese in denaro per la compagna e l'amico di sempre. Ultime parole per i figli.

Testamento di Berlusconi: tante sorprese e diversi milioni che finiscono sui conti correnti di Marta Fascina e di Marcello Dell’Utri. Somme importanti così come la divisione dei beni per i cinque figli del Cavaliere.

Testamento di Berlusconi, tanti soldi a Marta Fascina e a Marcello Dell’Utri

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto e sono uscite tante sorprese. Al di là delle divisioni delle quote delle aziende ai figli, ciò che colpisce è il lascito in denaro importante per la compagna Marta Fascina e l’amico di sempre Marcello Dell’Utri. La Fascina porta a casa la cifra tonda di 100 milioni di euro, gli stessi soldi lasciati al fratello Paolo. Mentre Dell’Utri si accontenta, si fa per dire, di soli 30 milioni di euro.

Poi, ecco la suddivisione delle quote di Fininvest. “Marina Berlusconi, Presidente del CdA, e Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi e Luigi Berlusconi, amministratori, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi – si legge -, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

Ville e barche in parti uguali ai figli

Non solo soldi e quote ma anche ville, le barche e le opere d’arte: “Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio – si legge nel testamento di Berlusconi -. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”.