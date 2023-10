Calcioscommesse, chi sono gli altri 10 giocatori e 5 squadre coinvolte: le ultime di Corona

Calcioscommesse, a breve usciranno i nomi di altri giocatori coinvolti ma allo stesso tempo anche alcune squadre erano a conoscenza. Fabrizio Corona ha fatto sapere che svelerà anche la sua fonte in tv nei prossimi giorni.

Calcioscommesse, chi sono gli altri 10 giocatori e 5 squadre coinvolte

La vicenda del calcioscommesse in Serie A si allarga anche ad altri giocatori di squadre di prima fascia. Dopo Fagioli, finiscono al centro delle indagini per calcioscommesse altri tre giocatori: Nicolò Zaniolo,Sandro Tonali, Nicola Zalewski. A Coverciano, dove erano in ritiro i due calciatori con la Nazionale, sono giunti le forze dell’ordine per notificare gli atti a Zaniolo e Tonali. Così la Federazione ha deciso di mandare entrambi nei rispettivi club. Tuttavia, nelle indagini della Procura di Torino ci sarebbero circa una decina di nomi di calciatori coinvolti nell’inchiesta.

Quattro giocatori della Lazio e un ex Inter sarebbero gli altri nomi che potrebbero essere fatti breve. Tuttavia, nell’inchiesta sembra che nelle carte della Procura siano finiti circa 30 nomi di calciatori coinvolti. Non solo perché anche alcune società erano a conoscenza come la Juventus quando ha messo fuori rosa Fagioli, come ha evidenziato l’ex re dei paparazzi Corona.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le ultime di Corona

Corona è sulla cresta dell’onda e viene contattato da tanti giornali di prima fascia. Al Corriere della Sera ha detto: “Dirò tutto martedì al programma di Nunzia De Girolamo subito dopo la partita”, fa sapere lui. “Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie. È lo zio di un ex calciatore dell’Inter dell’epoca di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui, era shockato dalle prove che gli ho dato. Lo zio racconta che suo nipote si è trasferito a Roma e ha aperto una bisca. C’è qualche altro della Nazionale? Ci sono anche dei presidenti…”.