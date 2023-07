L’ex premier Arnaldo Forlani avrà i funerali di Stato?

Avrà anche Arnaldo Forlani i funerali di stato come l'ex premier Silvio Berlusconi? Vediamo qual è la procedura

Arnaldo Forlani, ex premier e ed leader della Democrazia Cristiana, è venuto a mancare nella serata di giovedì 6 luglio. Avrà anche Arnaldo Forlani i funerali di stato come l’ex premier Silvio Berlusconi? Vediamo qual è la procedura per richiederlo da parte del Governo.

Arnaldo Forlani avrà i funerali di Stato?

Quel che è certo è che la sua figura potrebbe rientrare tra quelle a cui concederlo. A regolare la possibilità di richiedere i funerali di stato è la legge 36 del 1987 che rimarca che i funerali di questo tipo “spettano di diritto alle maggiori cariche dello Stato: al presidente della Repubblica, al presidente del Senato, al presidente della Camera dei deputati, al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Corte costituzionale, anche se muoiono dopo la fine del loro mandato. È previsto, in più, anche per i ministri deceduti mentre erano in carica”.

È però vero che la presidenza del Consiglio dei ministri ha il potere di riconoscere i funerali di Stato anche a personalità di spicco; per fare un esempio, in passato, ci sono stati casi come Mike Bongiorno, Alda Merini, Alberto Sordi e l’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Furono indetti funerali di Stato, ad esempio, per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Chi ha avuto i funerali di Stato

Gli ex presidenti del Consiglio come Giovanni Spadolini e Amintore Fanfani, ma più recentemente Silvio Berlusconi, hanno avuto i funerali di Stato, mentre per altri – come Carlo Azeglio Ciampi o Giulio Andreotti – la famiglia ha preferito una cerimonia privata.

La decisioni nelle mani anche della famiglia

Per sapere se Forlani avrà o meno i funerali di Stato, quindi, la decisione è anche nelle mani della famiglia che dovrà decidere se preferire o meno una cerimonia privata.