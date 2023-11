Benedetta Caretta, chi è oggi la cantante lanciata da Io Canto: vita privata, canzoni, fidanzato

Chi è Benedetta Caretta, cantante vincitrice della seconda edizione di Io Canto. Lanciata dal talent show di Gerry Scotti nel 2010, è una delle caposquadra dell’ultima edizione del programma. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Benedetta Caretta, vita privata e carriera della vincitrice di Io Canto 2

Nata a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, il primo luglio 1996, Benedetta Caretta è una cantante 27enne, lanciata verso il successo nazionale nel 2010 con la sua vittoria nella seconda edizione di Io Canto all’età di 14 anni. Anche grazie ai premi del talent show di Gerry Scotti, Benedetta Caretta ha l’occasione di continuare la sua formazione artistica alla New York Film Accademy, dove studia canto, ballo e recitazione. Negli anni successivi consegue un diploma al liceo linguistico ed una laurea in Canto Jazz al Conservatorio Steffani di Castelfranco. Studia inoltre pianoforte, chitarra e composizione di testi.

In parallelo ai suoi studi, Caretta continua ad apparire in televisione come ospite fissa delle successive edizioni di Io Canto, esperienza che le da l’occasione di esibirsi al fianco di grandi nomi della musica come Elisa, Raffaella Carrà ed Alessandra Amoroso. In seguito appare in tv come concorrente di The Voice of Italy, come giurata in All Together Now e nel 2023 come caposquadra in Io Canto Generation, ritorno televisivo del talent show dopo dieci anni di assenza.

La carriera musicale e il canale Youtube

Il primo brano inedito di Benedetta Caretta, Counting down the days, arriva nel 2012, un piccolo anticipo del suo primo album Conto alla rovescia dei giorni. Negli anni successivi continua a perseguire una carriera musicale, costruendosi un ampio seguito sul web, in particolare su Youtube , TikTok ed Instagram, dove è vicina al milione di iscritti e follower. La cantante aveva oltre un milione di follower anche su Facebook, ma la sua pagina è stata hackerata e non è più sotto il suo controllo. Caretta si è fatta apprezzare per le sue cover di brani famosi, con le quali ha accumulato oltre 200 milioni di visualizzazioni su Youtube. Tra i suoi video più apprezzati vi sono la sua cover di Dance Monkey di Tones and I e la sua interpretazione di Now we are free, tema musicale de Il Gladiatore.

Vita privata e sentimentale: chi è il suo fidanzato?

Si sa molto poco, al momento, circa la vita privata di Benedetta Caretta. La cantante non è solita condividere con i suoi fan o coi giornali di gossip troppe informazioni circa la sua situazione sentimentale. In passato si è parlato di alcuni ipotetici flirt con alcuni volti noti del mondo della musica, come il vincitore di Amici Alberto Urso e il violinista web Hausercello, ma Benedetta non ha mai confermato né smentito tali voci.