“Salute, una scelta politica”: la 26esima edizione di Direzione Nord

“Salute, una scelta politica” è il titolo della XXVI Edizione di Salute Direzione Nord. Una giornata di dibattiti per affrontare le sfide della sanità del futuro e renderla sostenibile a 360 gradi. Il sistema sanitario italiano sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni, reso necessario dall’evoluzione demografica, dall’aumento delle patologie croniche e da sfide organizzative sempre più complesse. L’invecchiamento della popolazione, le disuguaglianze nell’accesso alle cure e la carenza di personale sanitario pongono interrogativi cruciali sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e a discuterne saranno Ministri, Sottosegretari, stakeholders e operatori sanitari.

La XXVI Edizione di Salute Direzione Nord gode del patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Milano e del contributo di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. È promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione.

Intervengono tra gli altri: Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Eugenia Maria Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Marcello Gemmato Sottosegretario di Stato alla Salute, Maurizio Leo Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Robert Giovanni Nisticò, Presidente di AIFA, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia.

Salute Direzione Nord: una giornata di dibattiti tra istituzioni, stakeholder, operatori

Una giornata di dibattiti tra istituzioni, stakeholder e operatori sanitari per promuovere modelli più equi, efficienti e innovativi del Sistema Sanitario Nazionale e per mettere al centro esperienze virtuose e promuovere il dialogo costruttivo.

Investire in ricerca, prevenzione e innovazione terapeutica è fondamentale per affrontare le sfide della sanità del futuro che deve fondarsi su una visione Sostenibile a 360 gradi: economica, per garantire la tenuta dei sistemi sanitari nel lungo periodo; ambientale, adottando un approccio One Health che consideri la salute umana, animale e ambientale come un unico ecosistema interconnesso; sociale, valorizzando il capitale umano e rafforzando il ruolo delle comunità nella promozione del benessere collettivo.

L’evento del 23 giugno è aperto al pubblico, per partecipare presso la sede di Regione Lombardia in Piazza Città di Lombardia 1, Ingresso N1, REGISTRARSI QUI.