Claudia Motta e Simone Rugiati in crisi, chi è il misterioso Giorgio?

Claudia Motta e Simone Rugiati già in crisi, chi è il misterioso Giorgio? Dopo un botta e risposta sui social tra lo chef e l’ex naufraga la loro relazione sembra al capolinea. Tra i due si sarebbe inserito un terzo incomodo, il misterioso Giorgio: di chi si tratta?

Crisi tra Claudia Motta e Simone Rugiati: “Più bello è il fiore, più velenose sono le spine”

Appena qualche settimana allo scoperto e pare già finita tra Claudia Motta e lo chef Simone Rugiati. Dopo l’addio all’Isola dei Famosi dell’ex Miss Mondo Italia, costretta al ritiro da un infortunio, i due sembra siano arrivati ai ferri corti. Rugiati aveva commentato il suo forfait dal reality con un messaggio video commosso: “Il mio angioletto è caduto…Fatti un’altra settimana di riposo, prendi un volo e via le palme tra me e te, solo tanti abbracci e coccole”. Pochi giorni dopo, tuttavia, c’è un completo cambio di registro da parte dello chef, che pubblica sui social un perentorio: “Dall’angioletto al vomito”. Anche Claudia Motta è gelida: “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi. Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”.

Il botta e risposta tra i due continua a forza di storie avvelenatissime. Rugiati ha pubblicato un video in cui fa riferimento alla storia ormai finita con Claudia, facendo intendere di essere rimasto “bruciato” dalla modella: “Più bello è il fiore, più velenose sono le spine. Ma ho la pelle dura ormai!”. L’ex naufraga ha risposto con un lungo messaggio, in cui accusa invece lo chef di averla trascurata: “Se un orchidea non fiorisce a chi dai la colpa? All’orchidea o all’ambiente? Controlli che riceva abbastanza luce, abbastanza acqua, non dai la colpa all’orchidea. Così funziona per noi. Cosa hai in mente? Cosa continui a ripetere a te stesso? Magari tu stai dando tutto te stesso per fiorire. Ma cosa c’è nel tuo ambiente? Ti permette di fiorire? Ti aiuta a fiorire? O piuttosto magari ti spegne?”.

Chi è il misterioso Giorgio, le voci sul presunto tradimento

A creare zizzania tra i due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe un altro uomo, il misterioso Giorgio. Quest’ultimo è stato suo malgrado protagonista di una delle storie polemiche di Simone Rugiati, che ha apostrofato direttamente il suo rivale in amore pubblicando la foto di una bottiglia di ketchup circondata da mosche: “Questo sei tu, Giorgio“. Ma di chi si tratta esattamente? Alcune voci di corridoio identificano Giorgio come un attore molto famoso, che però è già impegnato in una storia seria. Secondo, invece, l’esperta di gossip Deianira Marzano, il misterioso terzo incomodo è un imprenditore di successo, che avrebbe più volte flirtato con Claudia: “Si vocifera che lei sia stata molto corteggiata da un noto imprenditore e che il povero Simone ne abbia avuto conferma da qualche giorno per un mazzo di fiori arrivati. Vabbè sono giovani, capita”.