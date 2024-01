Ciao Darwin 9, anticipazioni puntata 12 gennaio: categorie, ospiti, Padre Natura

Ciao Darwin 9, le anticipazioni della puntata di venerdì 12 gennaio. Dalle categorie in gara nel game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, agli ospiti della puntata. Si preannuncia una puntata tutta al femminile con il ritorno di Padre Natura sulla scalinata.

Ciao Darwin 9, anticipazioni puntata 12 gennaio: quali sono le categorie in gara?

Questa sera, venerdì 12 gennaio, torna in tv Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, con la sua prima puntata del 2024. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono pronti a far divertire il pubblico italiano con un’altra serie di prove di coraggio, di ingegno e di forza in uno dei game show più iconici della tv italiana. Questa sera a sfidarsi saranno due categorie al femminile. A contendersi la vittoria saranno le Milf e le Teen, guidate rispettivamente dalla celebre ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno e dall’ex Miss Italia 2022 Lavinia Abate. Come al solito sarà presente in studio anche l’irreprensibile giuria, composta da 200 spettatori che decideranno le sorti della competizione. La prima puntata dell’anno nuovo andrà in onda come al solito su Canale 5 alle ore 21.30. Sarà inoltre possibile seguire Ciao Darwin anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche tutte le puntate precedenti del varietà.

Le novità di questa sera, il debutto di Padre Natura

Tra le novità di questa puntata di Ciao Darwin spicca un debutto d’eccezione. Al posto della classica Madre Natura, personaggio simbolo del game show antropologico, ci sarà infatti un nuovo Padre Natura. Sarà un modello palestrato a scendere dalla scalinata di Ciao Darwin questa sera, per meglio allinearsi alle preferenze delle squadre in gara tutte al femminile. Non è la prima volta che lo show da spazio ad un modello per questo ruolo, in passato ricoperto da Emilio Contaldo, Filippo Melloni e Terrance Miguel Hay.