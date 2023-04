Friuli-Venezia Giulia, elezioni regionali: vince Massimiliano Fedriga. Le sue prime parole a caldo dopo i risultati

Friuli-Venezia Giulia, elezioni regionali: vince il presidente uscente Massimiliano Fedriga che si riconferma alla guida della Regione. Soddisfazione per il rieletto governatore che a caldo ha ringraziato tutti quelli che hanno voluto riconfermare la fiducia nel suo lavoro.

Le elezioni in Friuli Venezia-Giulia hanno portato alla vittoria per il suo secondo mandato il governatore del centrodestra Massimiliano Fedriga che ha portato a casa il 64,24% delle preferenze (314.826 voti). Il candidato di centrosinistra e M5s e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si è fermato 139.018 voti (28,37%). Giorgia Tripoli di “Insieme Liberi per il Friuli-Venezia Giulia” ha invece ottenuto 22.839 preferenze (4,66%), mentre Alessandro Malan (Azione-Italia Viva e +Europa) ha registrato 13.374 voti (2,73%).

Le sue prime parole a caldo dopo i risultati

Subito dopo i risultati ufficiali, sono arrivate le prime parole del neo presidente Fedriga, confermato al suo secondo mandato: “L’affermazione è al di sopra di ogni aspettativa. Ringrazio gli elettori del Fvg per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa Regione a essere rieletto dai cittadini. Sapere che il lavoro svolto in questi 5 anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente è orgoglio e sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente per conseguire gli obiettivi del nostro programma”.

“Sicuramente questa è una vittoria di Massimiliano Fedriga. Gli ho appena fatto una telefonata per augurargli buon lavoro”. Sono state le parole del candidato di centrosinistra Massimo Moretuzzo. “Riconosciamo che è netto il risultato a suo favore – ha aggiunto -. Per quanto riguarda il centrosinistra si è trattato di una partita complicata. La mia candidatura è partita solo 2 mesi fa, il gap lo abbiamo recuperato ma non a sufficienza. Sui nostri obiettivi, di una Regione diversa, e poi in tema di Sanità, di ambiente, di un’idea di Europa dai confini aperti ci impegneremo con lealtà ma con fermezza in consiglio regionale”.

