Lol 4, il cast svelato: ecco chi partecipa e quando esce su Prime

Lol 4 arriva con una nuova stagione: sono stati annunciati, infatti, i concorrenti che si sfideranno negli episodi che andranno in onda, come di consueto, su Prime Video di Amazon.

Lol 4, il cast svelato: ecco chi partecipa

Lol – Chi ride è fuori arriva con la sua quarta stagione con muovi concorrenti comici nel cast annunciati. I protagonisti saranno: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Confermato come arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach.

Quando esce su Prime

La quarta stagione del comedy show in sei episodi, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2024, nei primi mesi del nuovo anno. Il vincitore si porterà a casa 100mila euro che potrà donare a un ente benefico a sua scelta.