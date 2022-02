Alba Rohrwacher: Lenù, L’amica geniale 4, compagno, figli, film

Alba Rohrwacher, nota come Alba Rohrwacher, è un’attrice italiana. Interpreterà Lenù nella quarta stagione dell’amica Geniale.

Chi è Alba Rohrwacher

Alba Rohrwacher è un’attrice nata a Firenze il 27 febbraio 1979. Nata da padre tedesco e mamma italiana. Originaria di Castel Giorgio, ha una sorella minore che è regista. Si è formata iniziando dal teatro, ma con i corsi dell’Accademia dei piccoli di Firenze si è fatta strada nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver frequentato il liceo classico di Orvieto, nel 2003 si diploma al Centro sperimentale di cinematografia. Ha poi lavorato in spettacoli teatrali e da qui ha iniziato la sua carriera anche verso il cinema e il piccolo schermo. Interpreterà il ruolo di Lenù nell’amica geniale 4.

Film

Alba Rohrwacher ha fatto numerosi film tra i quali Mio fratello è figlio unico di Daniele Lucchetti e I Licaoni. Ma anche è stata nel set di 4-4-2, Il gioco più bello del mondo.

Una delle commedie alle quali ha partecipato è Kiss me lorena. Ha recitato anche in Hungry Hearts vincendo il Globo d’oro come migliore attrice. Altri film che l’hanno vista partecipare come attrice sono Tre Piani di Nanni Moretti e Lacci di Daniele Luchetti. Nel 2010 è stata protagonista del film Cosa voglio di più assieme a Pierfrancesco Favino.

Vita privata: chi è il fidanzato

Dell’attrice italo-tedesca sappiamo poco della vita privata, se non che è assieme al compagno Saverio Costanzo.

Saverio è un regista e sceneggiatore italiano che ha fatto carriera, lavorando con importanti esperienze anche all’estero. A New York ha lavorato anche come operatore, aiuto-regista e documentarista.