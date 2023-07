Chi sono gli ex mariti di Sinead O’Connor, la vita privata della cantautrice

Chi sono gli ex mariti di Sinead O’Connor, tutto sulla vita privata della cantautrice irlandese. Scopriamo qualche dettaglio in più sugli uomini più importanti della vita dell’artista, scomparsa il 26 luglio 2023. Quante volte si è sposata?

Chi sono gli ex mariti di Sinead O’Connor, quante volte è stata sposata?

La celebre cantautrice irlandese Sinead O’Connor, scomparsa all’età di 56 anni il 26 luglio 2023, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata e turbolenta, piena di amori e di delusioni. Nel corso della sua vita ha avuto molti compagni e ha dato alla luce ben quattro figli, uno solo di loro nato durante un matrimonio. Segnata da un’infanzia complicata e da una lotta costante contro depressione, bipolarismo ed altri pressanti malattie di natura mentale, l’artista ha avuto un rapporto difficile con tutti e quattro i suoi ex mariti. In un’intervista concessa nel 2014 all’Irish Sun, Sinead parlò con amarezza dell’argomento: “Vorrei non essermi mai sposata. Stupida vacca, quattro volte. Che razza di idiota. Ora non potrò mai sposarmi una volta come si deve. In ogni caso sembro stupida in un abito. E sono chiaramente una pessima moglie”. Scopriamo qualcosa in più sul conto dei suoi ex mariti: John Reynolds, Nicholas Sommerland, Steve Cooney e Barry Herridge.

Chi è John Reynolds, primo marito di Sinead O’Connor

Nel 1987, Sinead O’Connor convola a nozze con il batterista e produttore musicale John Reynolds, al suo fianco per la pubblicazione di alcuni dei suoi primi dischi. Nel corso della sua carriera Reynolds ha lavorato con molti nomi importanti della musica irlandese come Moya Brennan, John Sheahan e Danil Lunny, padre del terzo figlio di Sinead, Shane. Dalla loro unione nacque il primo figlio della cantautrice, Jake Reynolds, oggi noto produttore ed artista. Sinead e John rimasero insieme per qualche anno, prima di separarsi nel 1991. La cantante era in pessimi rapporti sia con l’ex marito che con il suo primo figlio.

Nel 2016 li accuso di aver desiderato la sua morte e di averla abbandonata a se stessa dopo i suoi primi tentativi di suicidio: “Tutti voi mi avete abbandonata per aver tentato il suicidio, sei uno str***o, mi hai lasciato morire. Jake sa dei miei problemi mentali, digli di smetterla di comportarsi come se non gliene fregasse nulla. Il piccolo stro**o bugiardo. L’unica cosa di cui gli importa e di come si sente lui, non ve ne frega un ca**o di come mi sono sentita da quando tutti voi avete mandato a quel paese me e mio figlio”.

Chi è Nicholas Sommerland, cosa sappiamo sul conto del giornalista?

Sinead O’Connor ci riprovò diversi anni dopo, sposandosi con il giornalista irlandese Nicholas Sommerland. I due si frequentarono per un anno e sei mesi prima di decidere di convolare a nozze nel 2001. Purtroppo anche in questo caso l’idillio non era destinato a durare. Nel 2004, appena due anni e sette mesi dopo, Sinead e Nicholas decidono di prendere strade diverse.

I brevi matrimoni con Steve Cooney e Barry Herridge

Negli anni successivi Sinead O’Connor ebbe molte relazioni importanti, spesso finite male. Si risposò altre due volte, ma in entrambi casi i matrimoni ebbero vita brevissima. Il suo terzo marito fu Steve Cooney, musicista australiano di origini irlandesi che in carriera ha suonato in oltre 60 album di artisti dell’Eire, tra cui Altan, The Chieftan e Clannad. La loro unione dura appena otto mesi, dal 2010 ai primi mesi del 2011. Ancor più breve è il suo matrimonio con lo psicologo irlandese Barry Herridge, sposato dopo appena tre mesi insieme e poi lasciato 16 giorni dopo le nozze.

Dopo la fine della sua storia con Herridge, Sinead O’Connor decise di mantenere private tutte le sue future relazioni. “Il comportamento di un particolare giornale ha portato a seri danni personali per me e per mio marito.” -scrisse la cantautrice sul suo sito personale- “Di conseguenza il matrimonio diventò insostenibile. Ora che è finita spero che i media lascino gentilmente stare quel pover’uomo, così che possa andare avanti nella sua vita”.