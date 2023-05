Eurovision Song Contest 2023, seconda semifinale: scaletta delle canzoni e cantanti, chi sono gli ospiti speciali

Eurovision Song Contest 2023 arriva con la seconda semifinale sempre in diretta su Rai 2 in prima serata. L’Italia non sarà rappresentata perché Mengoni si esibirà in finale in programma. Ecco il programma della serata.

Eurovision Song Contest 2023, seconda semifinale

Giovedì 11 maggio la manifestazione prende il via con la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest in diretta da Liverpool. La finale va in onda sabato 13 maggio. I conduttori dell’evento sul palco della Liverpool Arena sono Hannah Waddingham, volto di Ted Lasso, serie tv di Apple Tv+, Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina.

Eurovision Song Contest 2023, seconda semifinale: scaletta delle canzoni e cantanti

La gara di giovedì 11 maggio vede sfidarsi le seguenti nazioni: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania e Australia. Solo dieci di loro riusciranno a qualificarsi grazie al televoto del pubblico. Sul palco saliranno, fuori concorso, anche i rappresentanti di Spagna, Ucraina e Regno Unito, che accedono direttamente alla finale.

1 Danimarca – Reiley con “Breaking My Heart”

2 Armenia – Brunette comn “Future Lover”

3 Romania – Theodor Andrei con “M D.G.T. (Off and On)”

4 Estonia – Alika con “Bridges”

5 Belgio – Gustaph con “Because of You”

6 Cipro – Andrew Lambrou con “Break a Broken Heart”

7 Islanda – Diljá comn “Power”

8 Grecia – “Victor Vernicos con “What They Say”

9 Polonia – Blanka con “Solo”

10 Slovenia – Joker Out con “Carpe diem”

11 Georgia – Iru con “Echo”

12 San Marino – Piqued Jacks con “Like an Animal”

13 Austria – Teya e Salena con “Who the Hell Is Edgar?”

14 Albania – Albina e la Famiglia Kelmendi con “Duje”

15 Lituania – Monika Linkytė con “Stay”

16 Australia – Voyager con “Promise”

Chi sono gli ospiti speciali

Tra gli ospiti della serata ci saranno anche la popstar ucraina Mariya Yaremchuk. In scaletta anche un breve intermezzo con Peppa Pig, il popolare cartoon britannico che ha conquistato i bambini di tutto il mondo.

Dove vedere in tv e streaming

La semifinale di giovedì 11 maggio va in onda in Italia alle ore 21:00 su Rai 2, in streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2. Il commento italiano dell’evento è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.