Elezioni comunali a Terni 2023, risultati: ballottaggio Bandecchi-Masselli

Elezioni comunali Terni 2023, i risultati in diretta. Di seguito tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di Domenica 14 e Lunedì 15 Maggio nei 790 comuni italiani presi in esame. Ecco allora i risultati sullo spoglio a Vicenza.

Elezioni comunali a Terni 2023, risultati

Le elezioni di questi due giorni hanno portato i cittadini a votare nelle varie città, per eleggere – in totale – 766 sindaci, con 790 comuni presi in esame. Oltre al ruolo di “primo cittadino”, ci sono anche le votazioni per 10.150 consiglieri. Per l’occasione TrueNews.it ha seguito in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Terni. Dallo spoglio è stato decretato il ballottaggio tra il candidato di centrodestra Orlando Masselli con il 35,81% dei voti e Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare) che ha ricevuto il 28,14% delle preferenze.

Seguono il candidato di centrosinistra Josè Maria Kenny il 21,94% e Claudio Fiorelli del M5s il 10,82%. Paolo Cianfoni ha ottenuto l’1,20% dei voti, Emanuele Fiorini l’1,06%, Sivlia Tobia l’1,02%.

Terni 2023, tutti i candidati

La città di Terni può vantare ben sette candidati per la posizione di “primo cittadino del comune veneto”. Questo potrebbe portare al ballottaggio i due più votati, qualora nessuno dovesse ottenere più del 50% delle preferenze.

Jose Maria Kenny (centrosinistra) è sostenuto da Kenny Innovare per Terni, Partito Democratico, Psi-Alleanza Verdi e Sinistra-Pacifista Ecologista Femminista

(centrosinistra) è sostenuto da Orlando Masselli (centrodestra) è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini, Liberali e Riformisti Npsi, Terni Civica, Terni Masselli Sindaco, Terni Protagonista

(centrodestra) è appoggiato da Cladio Fiorelli (Movimento cinque stelle)

(Movimento cinque stelle) Emanuele Fiorini (civico)

(civico) Paolo Cianfoni (civico)

(civico) Silvia Tobia (Potere al Popolo)

(Potere al Popolo) Stefano Bandecchi (alternativa popolare, con Bandecchi per terni, Noi con Terni, Terni per Loro)

I primi dati

2 sezioni rilevate su 129, ecco i primi dati:

Bandecchi (CIV) 41,4%

Maselli (CDX) 27,8%

Kenny (CSX) 19,8%

Fiorelli (M5S) 8,8%

Fiorini (CIV) 1,3%

Cianfoni (Altri) 0,9%

Tobia (SX) 0,0%