Doc -Nelle tue mani 3: quante puntate sono e quando finisce

Doc -Nelle tue mani 3 arriva in prima serata con i nuovi episodi nella serata di giovedì 11 gennaio 2024. Dopo il successo della prime due stagioni, ritorna l’appassionata serie con Luca Argentero nei panni del protagonista.

Doc -Nelle tue mani 3: quante puntate sono

Doc – Nelle tue mani arriva con la sua terza stagione sempre su Rai 1 a partire dall’11 gennaio 2024. Il medical drama targato Rai, ispirato alla storia vera di Pierdante Piccioni, ha conquistato il paese e sono in molti in attese delle nuove puntate, dopo l’uscita al Cinema dei primi episodi in anteprima nel mese di dicembre. La terza stagione è formata da sedici episodi che saranno mandati in onda in otto puntate.

Quando finisce

Dunque, saranno due mesi con la fine della terza stagione che sarà verso il mese di marzo, con l’interruzione nella settimana del Festival di Sanremo a febbraio. Gli episodi della serie saranno visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand, oltre che il giovedì su Rai 1 in prima serata.