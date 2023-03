Antonio Conte potrebbe tornare in Italia ad allenare in Serie A. Dopo diverse indiscrezioni in merito alle sue condizioni di salute, il Times oggi lo scrive a chiare lettere.

Antonio Conte torna in Italia ad allenare?

Per il quotidiano londinese che ha lanciato la notizia, Antonio Conte è rientrato a Londra dopo quasi tre settimane trascorse a casa per riprendersi dall’operazione della asportazione della cistifellea con la convinzione che vorrebbe cambiare team. La convinzione del tecnico del Tottenham “di tornare in patria a fine stagione“, quindi, starebbe sempre di più prendendo piede. Al momento, l’eventualità di un rinnovo di contratto è considerata dal tabloid inglese alquanto remota. Per il Times, ma come anche anticipato prima ancora dal giornalista di TeleLombardia Alfio Musmarra, nelle settimane scorse ci sarebbe stato un “contatto informale” tra il tecnico e l’Inter per un possibile riavvicinamento.

L’impegno contro il Milan in Champions

Antonio Conte, comunque, è ora concentrato sulla sfida di domani sera contro il Milan in cui in gioco c’è il passaggio ai quarti di finale di Champions League. All’andata il Milan era riuscito a vincere a San Siro per una rete a zero, e ora dovrà andare a giocarsi la qualificazione sul campo del Tottenham.