Il Panettone più buono d’Italia 2021, secondo il Gambero Rosso, arriva da San Martino Buon Albergo (provincia di Verona). Questo dolce, come sappiamo bene, è un caratteristico del Natale e la sua buona riuscita dipende da diverse variabili: umidità nell’aria, temperatura, odori presenti in laboratorio, gestione del lievito. Fare il panettone, soprattutto quello artigianale, è un’arte che caratterizza i bravi pasticcieri e non esiste un’unica ricetta per prepararlo. Si tratta di un prodotto amatissimo dagli italiani e che può raggiungere grandi vette.

Panettone artigianale, una bontà tutta italiana

Il panettone, dunque, è un prodotto di alta gastronomia e pasticceria. Ma quali sono i più buoni? Gambero Rosso ha provato a redarre una classifica dell’anno tenendo conto di vari parametri. Il gruppo di esperti che è stato coinvolto nella degustazione prevede Mara Nocilla (giornalista del Gambero Rosso), Monia Achille (pasticciera e cioccolatiera di Isanti, Corchiano – VT), Cosimo Branca (chef di Gambero Rosso Academy), Gabriella Ciofetta (assaggiatrice professionista di olio), Loris Sorito (pasticciere), Francesca Tommei (consulente di pasticceria da laboratorio e panificazione).

Per ogni panettone sono stati valutati l’analisi visiva dell’aspetto esterno, analisi visiva dell’interno, analisi olfattiva, gustativa, della struttura e della frutta.

Panettone più buono d’Italia 2021: la classifica

La classifica del panettone più buono d’Italia, quindi è la seguente.

A vincere l’agognato primo posto è stato il pasticciere Renato Bosco di San Martino Buon Albergo (VR) – con un panettone molto elegante e di un color nocciola molto omogeneo

Secondo classificato è il Panificio Ascolese – San Valentino Torio (SA)

Terzo classificato il panettone della Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Fuori dal podio, invece, troviamo: