Chi sono le 2 ex mogli di Pier Ferdinando Casini

Chi sono le due ex mogli di Pier Ferdinando Casini, politico italiano di lungo corso tra i candidati più quotati per la corsa al Quirinale. Dai due matrimoni del parlamentare sono nati quattro figli. Ecco chi sono Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone.

Pier Ferdinando Casini, chi sono le ex mogli del candidato al Quirinale

Chi è Roberta Lubich

Roberta Lubich, 68 anni, è stata la prima moglie di Pier Ferdinando Casini. Si è laureata al DAMS, università dello spettacolo di Bologna, e ha lavorato in molti campi nel corso della sua vita: ha lavorato alla casa d’aste milanese Finarte e si è occupata di arredamento, abbigliamento, pubblicità e persino televisione.

I due si incontrano per la prima volta verso la fine degli anni ’70, entrambi in vacanza sull’Isola di Ponza: “Io ero una signora… di anni ventinove, con un matrimonio fallito alle spalle. Lui era un ragazzino di 27, me lo presentò mia sorella”. Si sposano nel 1982 e insieme hanno due figlie, Benedetta e Maria Carolina. È il secondo matrimonio per Roberta Lubich, dopo quello con Francesco Segafredo. L’unione con Casini, tuttavia, si rompe nel 1998, con la separazione consensuale.

Il loro matrimonio viene in seguito annullato dalla Sacra Rota.

Chi è Azzurra Caltagirone

Azzurra Caltagirone, figlia dell’influente costruttore ed editore italiano Francesco Gaetano Caltagirone, è stata la seconda moglie di Pier Ferdinando Casini. La coppia si sposa con rito civile nel 2007. Insieme hanno due figli, una femmina, Caterina, e un maschio, Francesco. Anche questo matrimonio ha breve vita. Nel 2015 c’è la prima separazione, seguita dal divorzio nel 2016.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte a Londra, Azzurra Caltagirone inizia a lavorare nella holding di famiglia a partire dal 2000. Per oltre vent’anni, ormai, ha mantenuto la posizione di Vice-Presidente del Gruppo Caltagirone. Dall’Aprile del 2021, è la Presidente di Caltagirone Editore, quinto gruppo editoriale italiano che controlla Il Gazzettino, Il Mattino e Il Messaggero.

