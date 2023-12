Chi sono gli Omini, rock band ex X Factor a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi sono gli Omini, tutto sulla rock band lanciata da X Factor 2022 a Sanremo Giovani 2023. I rocker puntano a conquistarsi un posto sul palco dell’Ariston con il brano Mare Forza 9oi. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono gli Omini, band finalista a Sanremo Giovani 2023: vita privata e carriera

Gli Omini sono una rock band emergente originaria di Torino, che nel 2023 si è conquistata un posto nella finale dell’ultima edizione di Sanremo Giovani. Il gruppo è formato da tre musicisti giovanissimi, ragazzi sui vent’anni cresciuti sotto la Mole e con genitori già noti agli appassionati di musica. Il trio è composto da Julian Loggia, alla voce e al basso, Zack Loggia, alla chitarra, e Mattia Fratucelli, alla batteria. I fratelli Loggia sono i figli di Alex Loggia, chitarrista degli Statuto, gruppo ska tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1992. Fratucelli ha invece ereditato la passione per la batteria da suo padre, Alberto Fratucelli, anche lui un noto musicista.

Nonostante la loro giovane età, gli Omini hanno già alle spalle molta gavetta. Conosciuti nel 2015 come The Minis, hanno aperto i concerti di molti artisti di spicco come Caparezza e i Subsonica. Dal 2020 in poi cambiano nome e forgiano il loro sound più rock, che li porta ad avvicinarsi alle sonorità punk della musica inglese anni Sessanta. Nel 2022 trovano spazio in tv partecipando alla sedicesima edizione di X Factor. Gli Omini gareggiano nella squadra di Fedez e arrivano persino in semifinale, dove però devono accontentarsi del quinto posto. Ciononostante, l’esperienza televisiva consente loro di raggiungere un pubblico più ampio e di cominciare ad accumulare un discreto numero di fan. Tra i loro brani più amati ricordiamo Senza paura, Matto, Greta, Sale nel caffè e Sbaglio Peggiore.

In finale a Sanremo Giovani 2023 con Mare Forza 9oi

Nel 2023 gli Omini hanno un’altra occasione per farsi notare grazie alla finale di Sanremo Giovani 2023. Con il loro nuovo brano Mare Forza 9oi, la rock band punta a conquistarsi una chance di dire la sua al Festival di Sanremo 2024. “Parla di questa relazione in teoria finita.” -spiegano durante la presentazione del pezzo a RaiPlay– “Ma che potrebbe anche non essere finita. Lo lasciamo decidere all’ascoltatore”. Suonare al Teatro Ariston sarebbe una grandissima emozione per la band: “Sanremo per noi è veramente importante. Si può dire che è il festival più figo che c’è in Italia, ed è un’opportunità gigante per noi”.

Vita privata e social network

Si sa ancora pochissimo per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dei membri degli Omini. Chissà che il loro ritorno in tv non riaccenda l’interesse dei giornali di gossip…Per il momento, l’unico modo di dare uno sguardo e cercare di cogliere qualche indizio al riguardo sono i profili social della band. Gli Omini sono presenti sia su TikTok che su Instagram, dove hanno da poco superato i 30mila follower.