Chi sono gli oligarchi russi più ricchi: uomini miliardari che con l’avvento di Putin al potere si sono ancora più arricchiti al patto di non interessarsi alla politica della Russia.

Chi sono gli oligarchi russi più ricchi

Ci sono dei personaggi in Russia chiamati oligarchi e sono gli uomini più ricchi della Russia e non solo. Hanno in mano il poter economico del Paese con affari che superano poi i confini russi.

Quando negli anni 90′ Vladimir Putin è salito al potere, sono stati quasi obbligati a stringere degli accordi con il numero uno. Chi non l’ha fatto è stato fatto fuori. Prima di Putin avevano sia interessi economici e politici, con lui al potere hanno avuto solo la possibilità di continuare ad arricchirsi.

Le loro ricchezze si distribuiscono in miniere, giacimenti petroliferi e di gas, aziende chimiche (fertilizzanti), acciaierie, trasporti, telecomunicazioni, banche, società di investimenti.

Nel 2021 il patrimonio degli oligarchi era valutato oltre 300 miliardi di dollari. Con le possibili sanzioni però anche loro sono a tremare, molte delle loro ricchezze si basano proprio sugli affari fuori dalla Russia.

Ecco gli oligarchi più ricchi e forti: