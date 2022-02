Roman Abramovich: chi è e perché fa il mediatore tra Russia e Ucraina

Roman Abramovich è un imprenditore considerato uno degli uomini più ricchi al mondo. Ma chi è e perchè è un mediatore tra Russia e Ucraina?

Chi è Roman Abramovich

Roman Abramovich, nato da una famiglia di origini ebraiche, è un imprenditore russo con cittadinanza israeliana. Ex patron del Chelsea, famosa squadra di calcio inglese, Abramovich ha vinto diverse alla guida del team molte competizioni portando il club sul tetto d’Europa. Da giovane ha frequentato l’Istituto industriale di Uchta prima di entrare nell’esercito sovietico, dove per un periodo della sua vita rimase arruolato.

La sua carriera nel mondo dell’impresa inizia con un’esperienza breve nel settore automobilistico ma poi, vedendo nuovi spazi di investimento, inizia ad inserirsi in un settore ancora più redditizio. Tra 1992 al 1995, infatti, Abramovich avvia cinque società nel settore petrolifero di import/export, divenendo anche comproprietario (assieme a Boris Berezovskij) di una grande compagnia petrolifera mondiale: la Sibneft. Nel 1996, assieme ad Eugene Shvidler, ha acquistato anche una quota della compagnia aerea Aeroflot entrando nell’azionariato del Trans World Group. Nel 2002 ha venduto le sue quote di Sibneft investendo tutto in Evraz (società multinazionale britannica di produzione e estrazione di acciaio).

Il mediatore tra Russia e Ucraina

Il miliardario russo-israeliano Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina, ha accettato di partecipare ai negoziati in qualità di mediatore tra Russia e Ucraina, come parte di uno sforzo per porre fine alla guerra in corso. La scelta di Roman si spiega perchè il miliardario ha stretti legami con le comunità ebraiche sia in Ucraina sia in Russia e non ha mai nascosto una passata amicizia con il presidente russo Vladimir Putin.