Chi era Shane O’Connor Lunny, figlio 17enne di Sinead O’Connor: perché si è suicidato? Morto giovanissimo nel 2022, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell’artista, poi scomparsa un anno e mezzo dopo nel luglio del 2023: “Era la luce della mia vita, ora è con Dio”.

Chi era Shane O’Connor, figlio di Sinead O’Connor: perché si è suicidato?

Shane O’Connor Lunny era il terzo figlio di Sinead O’Connor, amata cantante irlandese scomparsa il 26 luglio 2023. Un anno e mezzo prima della sua scomparsa, la cantautrice aveva perso Shane all’età di soli 17 anni. Il giovane, nato dalla relazione tra la cantante e il musicista Donal Lunny, si è infatti tolto la vita nel 2022, dopo una fuga dal Tallaght Hospital di Dublino in cui era ricoverato proprio per le sue tendenze suicide. Dopo essere sparito nel nulla per due giorni, Shane si impiccò il 7 gennaio 2022.

La stessa Sinead aveva annunciato la morte di suo figlio in uno struggente comunicato: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luce della mia vita, oggi ha deciso di mettere fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace. Nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino, ti amo così tanto”. Prima della sua morte, la cantante aveva più volte manifestato il suo dolore per il suicidio di Shane: “Mio figlio diciassettenne si è tolto la vita nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la luce della mia anima. Eravamo un’anima sola divisa in due metà. È stato l’unico che mi abbia mai mai amato incondizionatamente. Sono persa nel bardo senza di lui”.

Le accuse della cantante alle autorità: “Troppi bambini muoiono sotto i vostri occhi”

Sinead O’Connor era furiosa sia con i medici che con le autorità irlandesi per la mancanza di supporto nei confronti di Shane. Secondo l’artista il suo caso era stato sottovalutato e sminuito, come quelli di molti altri giovani affetti da disturbi depressivi: “Fin troppi bambini muoiono sotto i vostri occhi. Che Dio perdoni lo stato irlandese, perché io non lo farò mai”.

“Un mese fa, Shane è stato portato al CAMHS.” -spiegò la cantante- “Era scomparso lasciando biglietti che parlavano dell’intenzione di suicidarsi e che includevano anche un piano dettagliato per il suo funerale. Lo hanno dimesso, sostenendo che non avesse la reale intenzione di farlo. Quando l’adulta che era con lui ha sollevato delle obiezioni, le è stato detto: ‘Pianificare un funerale non è diverso dal pianificare un matrimonio’“.

In una serie di post sui social, la cantautrice raccontò di aver sorpreso il figlio mentre si allenava a fare un cappio: “Indovinate dove mio figlio ha imparato a fare il cappio con cui si è impiccato? Ha provato una settimana fa e gliel’ho chiesto. Mi ha detto che lo aveva studiato sul computer nell’ospedale psichiatrico infantile di Linn Dara, mentre era in cura per psicosi”.