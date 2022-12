Alessandra Amoroso a Torino: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Alessandra Amoroso a Torino: l’artista si esibisce sul palco del Pala Alpitour. L’Amoroso è in giro per l’Italia in occasione del suo “Tutto Accade Tour”. Ecco, infatti, le prossime date e tappe del suo tour.

Alessandra Amoroso a Torino: scaletta delle canzoni

Alessandra Amoroso si esibisce in concerto al Pala Alpitour di Torino nella serata di sabato 17 dicembre 2022. L’artista è in giro in occasione del suo “Tutto Accade Tour” che si arricchisce sempre di più in ogni nuova tappa.

“Durante il tour nei palasport ci saranno anche delle sorprese, non in termini di ospiti ma di messaggi, messaggi a cui tengo particolarmente e che sto sostenendo da diverso tempo” ha dichiarato Alessandra Amoroso, parlando del Tutto Accade Tour 2022. “San Siro è stata un’occasione importante per condividere ancora una volta queste tematiche a me care con il pubblico e credo che debbano avere uno spazio anche all’interno di questi concerti, voglio insomma che questi live diventino certamente un momento di divertimento, svago e spensieratezza per chi verrà ma che ci siano anche dei piccoli momenti di riflessione.

Spero anche che queste tematiche non si fermino ovviamente al minuto di spazio che avranno sul palco ma che entrino nei cuori delle persone presenti e continuino ad essere oggetto di attenzione anche dopo”. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che Amoroso porterà sul palco torinese:

AleAleAle Tutte le volte Il bisogno che ho di te Avrò cura di tutto La stessa Dalla Tua Parte Canzone inutile Stupendo fino a qui Fidati ancora di me Buongiorno Una strada per l’allegria Trova un modo Amore Puro / Difendimi per sempre Segreto / Stella incantevole Stupida Sul ciglio senza far rumore / Urlo e non mi senti Estranei a partire da ieri / Senza nuvole Tutte le cose che io so Il nostro tempo Immobile

Forza e coraggio Tutto accade Camera 209 Vivere a colori Comunque andare Piuma Notti Blu Sorriso grande

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e possono essere acquistati sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il tour di Alessandra Amoroso continua. Tra le prossime date del Tutto Accade Tour 2022, la cantante chiude i suoi concerti al Mediolanum Forum di Assago, Milano, il 21.