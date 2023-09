Leo Gassmann sarà Franco Califano in una fiction Rai: da cantante ad attore come il padre

Leo Gassmann sarà Franco Califano: il giovane cantante, figlio e nipote d’arte, dalla musica potrebbe finire alla recitazione lanciato da una fiction della Rai dedicata al cantante che non c’è più. La notizia avrebbe trovato anche qualche conferma.

Leo Gassmann sarà Franco Califano in una fiction Rai

Leo Gassman a sorpresa potrebbe seguire le orme del padre e del nonno. Infatti, secondo alcuni indiscrezioni che pare abbiano trovato anche delle conferme, il figlio di Alessandro Gassmann interpreterà un giovane Franco Califano in una delle fiction Rai che prossimamente sarà lanciata. Dunque, dopo l’esperienza come cantante e cantautore con la partecipazione anche al Festival di Sanremo come big, potrebbero aprirsi le porte per il giovane Gassmann della recitazione sul piccolo schermo.

Da cantante ad attore come il padre

A lanciare la notizia è stata Dagospia: “Vittorio, Alessandro e ora Leo. Tre Gassmann, tre generazioni di attori. Il cantante è reduce da un buon Sanremo 2023». Sul sito si legge, «Era stato accostato inutilmente a Ballando con le stelle, ma sul servizio pubblico avrà un altro impegno: sarà Franco Califano in una fiction Rai”. Anche sulla piattaforma X l’indiscrezione trova conferma, “mentre il padre Alessandro sarà in ‘Un professore 2’ e ‘I Bastardi di Pizzofalcone’, il figlio Leo interpreterà Franco Califano nella fiction di Rai 1 dedicata al Califfo“, si legge.