Giovanni Allevi, chi è la moglie Nada Bernardo: studi, figli, lavoro

Giovanni Allevi, pianista e musicista italiano che sta lottando contro il mieloma multiplo, ha una moglie di nome Nada. Vediamo meglio chi è.

Giovanni Allevi, chi è la moglie Nada

Giovanni Allevi, famoso pianista italiano, ha una moglie di nome Nada Bernardo. La coppia è sposata, ma oltre alla vita privata è bene ricordare che, in quanto manager del musicista, i due condividano anche una buona fetta inerente la vita lavorativa. In una intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, Allevi ha rimarcato che “la mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca. Spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e, soprattutto, cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi e magari cogliere in quel momento l’ispirazione per un brano musicale”.

Studi

Nada Bernardo si è diplomata in pianoforte e laureata alla Bocconi, motivo per cui i due hanno sempre condiviso anche la grande passione per la musica.

Figli

Dal loro amore sono nati due figli, entrambi maschi: Leonardo e Giorgio. Riguardo al futuro dei due figli, Allevi ha dichiarato che un suo desiderio è “lasciarli liberi. Io penso che i bambini debbano giocare il più possibile. Noi abbiamo il dovere di porre davanti a loro una tavolozza di colori più ampia possibile, lo spettro maggiore di possibilità in termine di gioco, di sperimentazioni, anche di avvicinamento di strumenti musicali o a forme espressive. Poi, saranno loro a scegliere la strada da intraprendere”.