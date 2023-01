Libero e Virgilio, account non ancora disponibili: una nuova comunicazione delle aziende

Libero e Virgilio sono in fase di ripristino ma molti utenti denunciano ancora i propri account bloccati. Nuove comunicazioni

Libero e Virgilio sono in fase di risoluzione come era stato annunciato nelle scorse ore. Tuttavia, molti se non tutti gli account risultano ancora bloccati e inaccessibili. Sono tabti giorni, ormai, che milioni di utenti sono costretti a subire disservizi.