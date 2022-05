Chi era Nonna Pina, regina del tormentone sulle tagliatelle

Nonna Pina, regina del tormentone sulle tagliatelle nato negli studi dello Zecchino d’Oro, è venuta a mancare all’età di 86 anni. Vediamo chi era.

Chi era Nonna Pina

Nonna Pina, regina delle tagliatelle, si è spenta all’età di 86 anni. Il suo vero nome era Giuseppina Villani ed è nata e cresciuta a Baricella di Bologna. Il suo vero nome non è mai stato molto conosciuto, ma quel che è certo è che da sempre considerata come una delle professioniste delle tagliatelle e della pasta fatta in casa.

Il brano sulle “tagliatelle di Nonna Pina”

Il tormentone musicale a cui ha dato origine ha attraversato più generazioni, tanto che ancora oggi è particolarmente conosciuto. Il brano, cantato dalla piccola Ottavia Dorrucci, fu lanciato durante lo Zecchino d’Oro del 2003 e si è diffuso a macchia d’olio in tutta Italia. La canzone, testo e musiche, fu composta da Gian Marco Gualandi, genero della signora Villani, alias Nonna Pina. Oggi è tra i brani più conosciuti non solo dai più piccoli, ma anche dagli adulti, tanto che non di rado si sente il brano utilizzato anche in alcuni spot pubblicitari.

La canzone fu molto ascoltata anche in alcune discoteche in versione dance o nelle suonerie dei telefonini.

La consacrazione del brano

A consacrare il brano in maniera definitiva fu Antonella Clerici, che utilizzò questo intermezzo-tormentone all’interno del programma televisivo ‘La prova del cuoco’.