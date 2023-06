Egitto, squalo uccide turista nel Mar Rosso

Uno squalo uccide un turista in Egitto, precisamente nel Mar Rosso. Uno spiacevole episodio comunicato dal consolato.

Mentre ci si addentra nel fine settimana, giungono dall’estero tante altre notizie. Uno squalo uccide un turista in Egitto, precisamente nel Mar Rosso.

Uno spiacevole episodio comunicato dal consolato della Russia.

Squalo uccide turista in Egitto

È successo in Egitto, precisamente nella città di Hurghada, luogo in cui ha avuto luogo la tragica vicenda. Il paese balneare conta un’estensione di circa 40 Km sulla costa del Mar Rosso e stima poco più di 105.000 abitanti. Si tratta di una meta turistica molto ambita, molto popolata durante i mesi estivi.

Proprio in questa località si è registrata la morte di un uomo di origini russe, che si trovava lì in vacanza. Il turista ha subito l’attacco di uno squalo, che lo ha portato a perdere la vita, in prossimità di una delle spiagge. Ad annunciare il triste evento lo stesso consolato russo della città attraverso un comunicato sul canale Telegram. Oltre alla nota che dichiarava il decesso del connazionale, ha invitato gli altri turisti presenti a stare attenti quando si trovano nelle acque del Mar Rosso e a rispettare qualsiasi regolamento e divieto imposto dalle autorità locali, al fine di garantirne l’incomulità.

Ad intervenire anche il Ministero dell’Ambiente dell’Egitto che ha comunicato che una squadra specializzata è già al lavoro, tanto da aver catturato l’esemplare che ha tolto la vita all’uomo, così da poter condurre le dovute indagini. Il territorio egiziano non è nuovo a questi casi, visto che lo scorso anno le autorità si trovarono costrette a chiudere la zona che si affaccia proprio sul Mar Rosso, a causa di un evento simile. Uno squalo aveva infatti attaccato e ucciso un turista nella medesima città.

Un’autentica tragedia che ha colpito un uomo in vacanza, senza permettergli di rimanere in vita. Sarà premura delle autorità egiziane capirne le dinamiche.

