Harry Potter tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie tv: arriva la conferma ufficiale. Ecco cosa devono aspettarsi i fan del maghetto.

Harry Potter, nuova serie tv confermata

Già da qualche giorno sul web la notizia era nell’aria, ora però è ufficiale: la saga di Harry Potter è pronta a fare il debutto sul piccolo schermo con una nuova serie tv. A darne notizia è stata la piattaforma streaming su cui verrà trasmessa la serie, HBO Max che, ora, dopo un rebranding, si chiamerà solo Max. Il CEO di HBO ha commentato questa notizia dicendo che “ Siamo entusiasti di poter dare al pubblico la possibilità di scoprire Hogwarts in un modo tutto nuovo. Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che ci sia amore e sete del Mondo Magico.”

J.K. Rowling ha firmato per rivestire il ruolo di produttrice esecutiva della serie, con libertà di supervisione artistica.

Quante saranno le stagioni della serie

La serie tv dovrebbe contare sette stagioni, una per ogni libro di J.K. Rowling. L’intento però, rispetto ai sette film che hanno fatto la storia di questa saga, è però quello di andare più a fondo nelle storie e nei luoghi di ciascun libro, più di quanto non abbiano fatto gli otto film.