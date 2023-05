Katia Noventa, chi è oggi la conduttrice e modella: vita privata, marito, Paolo Berlusconi

Chi è oggi Katia Noventa, vita privata e carriera della conduttrice, giornalista e modella. Ex compagna di Paolo Berlusconi, ha anche un passato in politica. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Nata a Padova il 24 novembre 1966, Katia Noventa ha 56 anni ed è una conduttrice e giornalista con un passato da modella. Comincia la sua carriera da indossatrice poco dopo aver conseguito una laurea in Pedagogia. Viene apprezzata sia in Italia che all’estero e diventa ben presto una testimonial per molti brand di moda importanti, come Valentino, Versace, Armani e Renato Balestra. Nel 1988 fa il suo esordio in tv a TeleMike, classico game show di Mike Bongiorno. Negli anni successivi lavora conduttrice, affiancando molte altre personalità televisive di spicco come Fiorello, Fabrizio Trecca e Gigi Sabani. Dal 2008 diventa giornalista pubblicista e inizia a lavorare per testate come Chi e Il Giornale. Nel corso della sua carriera intervista personaggi di grande importanza internazionale come Fidel Castro, Silvio Berlusconi e il Dalai Lama. Nel 2020 fa la sua prima e unica esperienza in politica, candidandosi alle Elezioni Regionali in Veneto con Forza Italia, a sostegno di Luca Zaia.

Vita privata: Paolo Berlusconi, marito, Instagram

In passato Katia Noventa è stata la compagna di Paolo Berlusconi, imprenditore e fratello di Silvio Berlusconi. I due restarono insieme per sette anni, dal 1993 al 2000. In seguito, la conduttrice ritrovò l’amore al fianco di un collega, il giornalista Michele Cocuzza, con il quale resta fino al 2001. Si hanno poche notizie circa la sua vita sentimentale negli anni successivi. In un’intervista concessa a Storie Italiane, Noventa ha spiegato di essere uscita da una relazione tossica nel 2012, anno in cui ha poi deciso di lasciarsi l’amore alle spalle. Questa pausa sembra che duri ancora oggi, non si hanno infatti notizie di altri uomini nella sua vita. Anche il suo profilo Instagram, seguito da 244mila persone, non da indizi su possibili flirt della conduttrice, che sembra felicissima anche da single.