Yuri Romanò, chi è il pallavolista della Nazionale: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Yuri Romanò, vita privata e carriera del pallavolista azzurro

Nato a Monza il 26 luglio 1997, Yuri Romanò ha 26 anni ed è un pallavolista della Italvolley, schiacciatore-opposto titolare degli azzurri. Cresciuto nelle giovanili della New Team Bollate, si fa le ossa nelle serie minori militando tra i Diavoli Rosa, Potentino e Olimpia Bergamo. Viene convocato per la prima volta nella Nazionale Italiana nel 2019, quando milita ancora in A2, all’Olimpia. Le sue prestazioni in azzurro attirano l’attenzione dei team di prima categoria. Nel 2021 fa il suo esordio in A1 con la Powervolley Milano, dove è la prima alternativa del campione olimpico francese Jean Patry. Nella stagione successiva Romanò gioca con la You Energy di Piacenza, con la quale vince la Coppa Italia 2022-23. In azzurro, il 26enne monzese vince la medaglia d’oro al campionato europeo nel 2021 e al campionato mondiale nel 2022.

Vita privata, fidanzata e social

Yuri Romanò è felicemente fidanzato con una ragazza di origini romagnole, Marta Ciotti. Laureata in Biologia applicata alla ricerca biomedica, è anche lei una pallavolista e in passato è apparsa in tv come grid girl della MotoGP. I due sono innamoratissimi e vivono insieme con un cagnolino di nome Charlie. Appaiono spesso insieme sul profilo Instagram di Romanò, che oggi ha raccolto quasi 70mila follower. In occasione della vittoria dei mondiali dell’Italvolley, Marta ha dedicato un lungo e affettuoso post su Instagram al suo fidanzato: “Il giorno più bello e importante della tua carriera, il giorno dell’impresa più spettacolare del mondo!! Sei campione del mondo non solo nella pallavolo ma anche come compagno di vita. Sei la prova di come con duro lavoro, passione e dedizione si raggiungono grandi risultati. Ti amo amore mio e amo poter condividere con te questi momenti”.