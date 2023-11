NeetON 2023: ultime due edizioni a Milano e Torino per formare specialisti eBike

Milano e Torino ospiteranno le ultime due edizioni del 2023 di NeetON, nel segno della sostenibilità sociale. Partito nel 2019, il progetto di formazione che ha l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet (Not in Education, Employment or Training) attraverso specifici corsi di formazione, conta già quattordici edizioni completate.

Torna NeetON

Secondo gli ultimi dati Istat, la percentuale di Neet nel nostro Paese è pari al 19% dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non si formano, non studiano e non lavorano. Per questo, Bosch Italia, in collaborazione con LabLaw, ManpowerGroup, Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch TEC, ha deciso di avviare anche nel 2023 NeetON, il progetto nato con l’obiettivo di trasferire competenze tecniche e trasversali che consentano ai Neet di entrare ed essere competitivi nel mondo del lavoro.

Sono stati oltre 190 i Neet che hanno partecipato alle quattordici edizioni precedenti, durante le quali sono state erogate più di 2.200 ore di formazione suddivise tra lezioni, incontri di orientamento e pillole formative in presenza e online, con la possibilità per gran parte dei partecipanti di consolidare il percorso con un’esperienza lavorativa.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le prime due edizioni del progetto

Le prime due edizioni del 2023 si sono svolte a Napoli, con l’obiettivo di formare operatori Industry 4.0, e a Ortona (Chieti) con un corso di formazione specifico per diventare specialisti eBike. A partire dal 20 novembre a Milano e dal 28 novembre a Torino, partiranno dunque le ultime due edizioni di quest’anno, che consentiranno ai giovani Neet di acquisire le competenze necessarie per diventare specialisti eBike. Per poter vivere quest’esperienza, i ragazzi disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia, possono inviare la propria candidatura sul sito Manpower ai seguenti link: Milano, Torino.

In un mondo in cui l’attenzione verso l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta occupano una posizione fondamentale, Bosch, LabLaw e ManpowerGroup si impegnano a formare i nuovi professionisti del futuro, consapevoli che il mercato del lavoro richiederà sempre più figure specializzate in settori chiave per la sostenibilità.

I partecipanti seguiranno i corsi in presenza, tra lezioni teoriche e prove pratiche. A questo, si aggiungeranno i project work, grazie ai quali i ragazzi avranno l’opportunità di applicare concretamente le nozioni apprese, confrontandosi con le aziende per facilitare così il processo di ingresso nel mondo del lavoro.

Il commento di Roberto Zecchino di Bosch

“La responsabilità e la sostenibilità sociale sono temi cari a Bosch che si impegna a formare e orientare i giovani al loro futuro professionale. In questo senso, NeetON si conferma uno strumento utile per i ragazzi che non si formano e non lavorano, perché contribuisce a restituire loro fiducia e motivazione, elementi che giocano un ruolo fondamentale nella costruzione del proprio futuro. Grazie a un percorso di formazione ad hoc e all’acquisizione delle giuste competenze, i giovani possono avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, riacquistando consapevolezza delle proprie capacità”, ha dichiarato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe.

Il progetto NeetON secondo l’avvocato Francesco Rotondi di Lablaw

“Il tema dei giovani è stato sempre al centro delle iniziative di Lablaw, sin dalla sua costituzione, tanto più quando queste hanno quale finalità quella di realizzare un circolo virtuoso che consenta l’uscita dalla condizione innaturale del non formarsi e non lavorare. Per questa ragione Lablaw ha sostenuto sin dal primo momento l’iniziativa NeetON che si è confermata, nel tempo, un modello di successo, le cui logiche potrebbero essere alla base di interventi legislativi per il ‘recupero’ di un bacino di potenziali risorse che nel 2022 è stata stimata in oltre 3 milioni di soggetti. Tali risorse sarebbero anche potenzialmente in grado di attenuare il fenomeno del mismacht di competenze che caratterizza il nostro mercato del lavoro”, ha spiegato Francesco Rotondi, Name Partner LabLaw.

Anna Gionfriddo di Manpower

“La missione di ManpowerGroup è da sempre quella di favorire l’inserimento delle persone nel mondo del lavoro. Con il progetto NeetON, giunto oggi alla 15^ edizione, la sfida è di formare e orientare i giovani che attualmente non studiano e non lavorano, valorizzando il loro potenziale e stimolando la loro proattività” ha dichiarato Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia. “NeetON è un esempio concreto di come la sinergia tra aziende e agenzie per il lavoro possa realmente contribuire a colmare lo skill mismatch che si registra nel mercato, relativo soprattutto alle competenze green, come quelle dell’E-bike Specialist, che sono sempre più difficili da reperire. Nel panorama attuale in cui il Talent Shortage è ai massimi storici, accompagnato dalla disoccupazione giovanile e il fenomeno dei NEET, la formazione riveste un ruolo ancor più cruciale”.