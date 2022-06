Deputati e senatori con Luigi di Maio: ecco chi sono

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio è ormai in procinto di uscire dal Movimento cinque stelle per formare una nuova formazione politico-parlamentare: “Insieme per il futuro”, contenitore per i più moderati ancora all’interno del Movimento cinque stelle. Ecco chi sono i deputati e senatori di Luigi di Maio, pronti a seguirlo.

I deputati con Luigi di Maio: ecco chi sono

Per quanto riguarda i deputati, che sono più numerosi dei senatori, i parlamentari pronti a seguirlo sono:

Gianluca Vacca

Sergio Battelli

Alberto Manca

Caterina Licatini

Luigi Iovino

Andrea Caso

Davide Serritella

Daniele Del Grosso

Paola Deiana

Filippo Gallinella

Elisabetta Barbuto

Iolanda Di Stasio

Sabrina De Carlo

Andrea Casu

Luigi Gallo

Alessandro Amitrano

Elisa Tripodi

Laura Castelli

Tiziana Ciprini

Manlio Di Stefano

Nicola Grimaldi

Dalila Nesci

Simone Valente

Andrea Giarrizzo

I senatori

Per quanto invece riguarda i senatori, qui Luigi Di Maio raccoglie meno rispetto che alla Camera dei Deputati. Tra coloro che però sono pronti ad aderire alla nuova formazione politica del ministro, vi sono:

Emiliano Fenu

Fabrizio Trentacoste

Antonella Campagna

Vincenzo Presutto

Primo Di Nicola

Simona Nocerino

Francesco Castiello

Gianmarco Corbetta

Cinzia Leone

Pietro Lorefice

Vincenzo Santangelo

Sergio Vaccaro

Daniela Donno

I cinque stelle pronti a seguire Di Maio, quindi, si annoverano in quell’area moderata e di centro che si rispecchia maggiormente nelle posizioni di Mario Draghi.