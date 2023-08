Chi era Darren Kent, causa morte dell’attore de Il Trono di Spade: vita privata, carriera

Chi era Darren Kent, la causa della morte dell’attore de Il Trono di Spade. Noto anche per le sue apparizioni in Shameless e in I Miserabili, è scomparso all’età di soli 36 anni. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi era Darren Kent, causa morte dell’attore de Il Trono di Spade

L’attore britannico Darren Kent è morto a Londra il 16 agosto 2023 all’età di soli 36 anni. Lo ha annunciato nelle ultime ore la sua agenzia, la Carey Dodd Associates: “È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent è morto pacificamente venerdì. I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco…I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile”. Kent è scomparso dopo anni di lotta contro l’osteoporosi, l’artrite ed una rara malattia della pelle. Non sono ancora state rese note le cause ufficiali del suo decesso.

Carriera e vita privata dell’attore

Darren Kent è un nome noto al pubblico internazionale soprattutto per il suo ruolo nella serie fantasy Il Trono di Spade, dove appare in una scena della quarta stagione nel ruolo di pastore addolorato per la morte della figlia, bruciata dai draghi di Daenerys Targaryen. Nel corso della sua carriera artistica ha recitato anche nella serie televisiva Shameless e in film di successo come I Miserabili, Biancaneve e il cacciatore, EastSanders e il più recente Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Kent era inoltre un membro dell’associazione Equal People Performing Arts, che si batteva per garantire i diritti delle persone disabili o svantaggiate nel mondo dello spettacolo.