Chi era Burt Young, causa morte di Paulie di Rocky: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi era Burt Young, causa morte dell’attore di Paulie in Rocky

L’attore italo-americano Burt Young, all’anagrafe Geraldo “Jerry” Tommaso DeLouise, è morto all’età di 83 anni il 19 ottobre 2023. Era celebre in tutto il mondo per il suo ruolo in Rocky, film cult in cui da il volto al cognato e grande amico di Rocky Balboa, Paulie Pennino. Young è scomparso nella sua casa di Los Angeles, come confermato da sua figlia Anne Morea Steingieser al New York Times. Non è ancora nota la causa del decesso, che la famiglia ha scelto di non rivelare. Il collega e amico Sylvester Stallone lo ha salutato su Instagram: “Al mio caro amico, Burt Young. Eri un uomo ed un artista incredibile. Mancherai moltissimo a me e al mondo. Riposa in pace”.

Carriera e vita privata, tutto sul celebre attore

Nato a New York il 30 aprile 1940, Burt Young aveva un passato nel Corpo dei Marines, dove milita dal 1957 al 1959. Nei suoi anni di servizio si fa valere anche come pugile, vincendo 32 su 34 incontri. In seguito si avvicina alla recitazione, completando la sua formazione artistica all’Actors Studio di New York. Prende il suo nome d’arte ispirandosi ai nomi del suo attore e del suo cantante preferiti, Burt Lancaster e Neil Young.

Durante la sua carriera attoriale, Young si fa conoscere interpretando ruvidi personaggi italo-americani, il più celebre dei quali è appunto Paulie Pennino nella saga di Rocky. Tale ruolo gli vale una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Tra le sue apparizioni più importanti ricordiamo Chinatown, Convoy – Trincea d’assalto, Spiaggia di sangue, C’era una volta in America, Il papa di Greenwich Village, Terra Bruciata e Carlito’s Way. Appare inoltre spesso in note serie tv come Miami Vice, Law & Order, Walker Texas Ranger e Russian Doll. In passato era sposato con una donna di nome Gloria, che muore e lo lascia solo nel 1974. Da quel matrimonio nasce sua figlia Anne Morea, anche lei attrice e madre dell’unico nipote di Young.