Oroscopo Paolo Fox Natale 2022, previsioni segno per segno

Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il Natale 2022, segno per segno. Cosa ci aspetta per l'astrologo in questi giorni di festa?

Oroscopo Paolo Fox Natale 2022, tutte le previsioni segno per segno

Il Natale è ormai alle porte, tanti appassionati di astrologia si preparano alle festività dando uno sguardo alle stelle. Cosa ci riserva il futuro in questo periodo di celebrazione? Ecco le previsioni dell’oroscopo per il Natale 2022 secondo l’amato astrologo di Fatti Vostri Paolo Fox.

Seguiamo la sua lettura delle stelle, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

È ora di stringere la cinghia per i nati nell’Ariete. Tante spese e poco spazio per regali spettacolari nella vostra vita al momento: cercate di non esagerare. Imparate a far tesoro di quel che avete e della compagnia dei vostri cari. Dopo tutto, i doni sono un plus: il vero Natale è la famiglia. Il rosso sarà il vostro colore fortunato durante le feste, vi donerà forza e spirito natalizio.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Un Natale entusiasmante e pieno di brio per i nati nel Toro. Date il massimo per donare a voi stessi e a chi amate un 25 dicembre degno di nota, dalle decorazioni, ai regali, a un cenone memorabile. I vostri sforzi saranno ripagati, donate tutti voi stessi. Vestite di marrone in questi giorni di festa: è un colore di contatto tra voi e la natura, tra le vostre origini e chi siete adesso.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Tanta, troppa frenesia nelle feste dei nati nei Gemelli. La vostra memoria vi gioca brutti scherzi, costringendovi a prendere decisioni importantissime all’ultimo minuto. Il vostro cuore, per fortuna, è sempre nel posto giusto, immerso nello spirito natalizio. Illuminate questo Natale vestendovi di bianco, portate gioia e luce in questi giorni di festa.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

I nati nel Cancro vivranno questo Natale con un po’ di preoccupazione.

Alcuni dissidi e problemi affliggono il vostro nucleo familiare, per questo è fondamentale che le feste vadano alla perfezione. Non provate a controllare tutto, riavvicinatevi con naturalezza. Il giallo vi porta bene, è il modo migliore di evidenziare i vostri momenti di crescita.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Lo spirito natalizio dei nati nel Leone non ha pari. Siete travolti dalla voglia di far festa, di celebrare e di riunirvi con chi amate. Mettete il cuore in tutto ciò che fate e si vede.

Non abbiate timore di esagerare, fate sentire la vostra voce. Il vostro colore portante, in questi giorni, è l’arancione, simbolo del vostro coraggio e della vostra accesa passione.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

I nati nella Vergine sono sempre due passi avanti, anche nei periodi di festa. Con ogni probabilità, avete concluso i preparativi natalizi in largo anticipo, non vi resta che godervi questi giorni in famiglia. Siate pazienti con chi non ha le vostre capacità organizzative e date una mano dove potete.

Vestite di un calmo grigio, simbolo della vostra attenzione ai dettagli ed affidabilità.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

I nati nella Bilancia si approcciano alle feste con tanta pigrizia quanta creatività. Prepararsi alle feste è faticoso, è molto più stimolante fornire idee e suggerimenti. La vostra inventiva è molto apprezzata, ma provata comunque a dare una mano: non ha senso creare conflitti a Natale. Il rosa è il vostro colore, una tonalità equilibrata che vi rappresenta in toto.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Tradizione e serenità nelle feste dei nati nello Scorpione. Vi piace viziare chi lo merita ma senza troppe esagerazioni. Potreste risultare però, un po’ troppo rigidi. Cercate di uscire fuori dagli schemi per una volta. Potreste ritrovare nuova energia in queste feste. In quel caso il vostro colore sarà il blu, carico come non mai di nuova verve.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Il periodo natalizio è uno dei periodi preferiti dei nati nel Sagittario. Non vedete l’ora di godervi le feste, è davvero difficile trattenervi. Attenti a non perdere di vista le cose importanti, trascinati dal troppo entusiasmo. Calmate i vostri bollenti spiriti con un po’ di verde, che vi donerà la tranquillità necessaria a darvi uno sguardo in giro.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Sarà un Natale un po’ distratto per i nati nel Capricorno. Per quanto vi piacciono le feste, vi ritrovate spesso a pensare ad altro durante i preparativi. Non c’è nulla di male ad apprezzare aspetti diversi di questo periodo rispetto agli altri, non fatevi venir dubbi e godetevi i prossimi giorni. Il nero vi porterà fortuna, elegante e di classe, un contrasto alla luce natalizia che vi dona anche un po’ di umiltà.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

Le feste dei nati nell’Acquario sono piene di entusiasmo e riunioni inaspettate. Non c’è periodo migliore per ritrovare persone speciali e riaccendere rapporti che credevate perduti. Sarà un Natale all’insegna della rinascita e del rinnovamento. Per questo motivo non c’è colore migliore per voi di un turchese, come un ruscello in continuo movimento ed evoluzione.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Natale 2022

I nati nei Pesci si godranno un Natale all’insegna della famiglia. Le tradizioni festive vi donano conforto e serenità, un momento di pace e prevedibilità dopo un anno in costante movimento. Non vi importa del resto del mondo in questi giorni, ci siete solo voi e i vostri cari. Anche per questo si consiglia il viola, colore simbolo dell’indipendenza.