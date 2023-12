Chi era Andre Braugher, causa morte del Capitano Holt di Brooklyn 99: vita privata, carriera, film

Chi era Andre Braugher, la causa della morte del volto del Capitano Holt di Brooklyn 99. Scomparso all’età di soli 61 anni, l’attore aveva alle spalle una lunga carriera tra cinema e tv.

Chi era Andre Braugher, la causa della morte del Capitano Holt di Brooklyn 99

L’attore americano Andre Keith Braugher è morto l’11 dicembre 2023 all’età di soli 61 anni. A dare la notizia è la sua agente, Jennifer Allen, secondo la quale l’attore si è spento dopo una breve malattia senza specificare altri dettagli al riguardo. Negli ultimi anni Braugher era entrato nel cuore degli appassionati di sitcom interpretando l’impassibile ed intransigente Capitano Raymond Holt nell’amata serie tv Brooklyn 99.

Tanti i messaggi di addio da parte del resto del cast. “Non riesco a credere che tu te ne sia andato così presto.” -scrive Terry Crews su Instagram- “Sono onorato di averti conosciuto, di aver riso con te, di aver condiviso con te otto anni gloriosi ammirando il tuo insostituibile talento. Fa male, ci hai lasciati troppo presto. Mi hai insegnato così tante cose, sarò per sempre grato per aver avuto l’opportunità di conoscerti. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più profonde condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato che aspetto ha una vita ben vissuta. Riposa in pace Andre, ti voglio bene amico“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by Terry Crews (@terrycrews)

La carriera dell’attore, il successo al cinema e in tv

Nato a Chicago il primo luglio 1962, Andre Keith Braugher era l’ultimo di quattro fratelli, figlio di un’impiegata delle poste, Sally, e di un operatore di attrezzature pesanti, Floyd. “Vivevamo in un ghetto.” -spiegò lo stesso Braugher in un’intervista concessa al New York Times nel 2014- “Avrei potuto far finta di essere un duro, fare lo spaccone e non un tipo all’antica. Non mi sono mai considerato una persona particolarmente saggia. Ma ti dirò, è abbastanza chiaro che alcune persone vogliono tirarsi fuori da quel tipo di situazione ed altre no. Io volevo andarmene via”.

Braugher studia alla prestigiosa scuola superiore gesuita St. Ignatius College Prep per poi ottenere una borsa di studio per l’Università di Stanford. In seguito decide di dedicarsi alla sua passione e di lanciarsi nella recitazione studiando alla Juilliard School di New York. Questa decisione mandò su tutte le furie suo padre, che voleva diventasse un ingegnere. Fa il suo debutto al cinema nel 1989, in un piccolo ruolo nel film premio Oscar Glory – Uomini di gloria.

È il primo di molti cinematografici per Braugher, che nel corso degli anni appare in pellicole come City of Angels – La città degli angeli, Frequency – Il futuro è in ascolto, Poseidon, The Mist, I Fantastici 4 e Silver Surfer, Passengers – Mistero ad Alta Quota ed Anche io. L’attore trova molta fortuna sul piccolo schermo: oltre che per il suo iconico ruolo in Brooklyn 99, Braugher è ricordato per aver recitato in Homicide, Hack, Men of a Certain Age, Last Resort e The Good Fight.

Vita privata di Andre Braugher: moglie, figli

Andre Braugher lascia sua moglie, l’attrice Ami Brabson, e i suoi tre figli: Michael, nato nel 1992, Isaiah, nato nel 1996, e John Wesley, nato nel 2003. L’attore era sposato con Ami dal 1991: i due si erano conosciuti più di trent’anni fa sul set di Homicide e da allora non si sono più lasciati. In un’intervista concessa a Variety nel 2020, Andre Braugher descriveva così il rapporto con sua moglie: “Abbiamo la stessa mentalità. Siamo cresciuti in quartieri molto simili, condividiamo gli stessi valori. Mi conosce come il palmo della sua mano e le sono molto grato per questo”.