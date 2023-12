Michael, Isaiah e John Wesley, chi sono i figli di Andre Braugher: vita privata, carriera

Chi sono i figli di Andre Braugher: tutto su Michael, Isaiah e John Wesley. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’attore di Brooklyn 99, scomparso improvvisamente nel dicembre del 2023.

Chi sono i figli di Andre Braugher: tutto su Michael, Isaiah e John Wesley

Il noto attore televisivo Andre Braugher, volto del Capitano Raymond Holt nell’amata sitcom Brooklyn 99, è morto all’età di 61 anni l’11 dicembre 2023, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari. L’attore lascia sua moglie, Ami Brabson, e ben tre figli ormai grandi: Michael, nato nel 1992, Isaiah, nato nel 1996, e John Wesley, nato nel 2003. Cosa sappiamo esattamente sul loro conto?

Braugher ha sempre dato la priorità alla sua famiglia piuttosto che al lavoro e alla celebrità. In un’intervista concessa a Variety, l’attore rivelò di aver preso un aereo da Los Angeles a New York durante le riprese di Brooklyn 99 al solo scopo di passare più tempo con i suoi figli: “Strada facendo ho deciso che Ami e quei ragazzi erano troppo importanti per non passare gran quantità del mio tempo con loro. Tutta quest’enfasi sullo status di celebrità non ha basi. Perciò ho semplicemente deciso di rinunciarci di mia iniziativa”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Chi è Michael Braugher, vita privata e carriera

Michael Braugher ha 31 anni ed è il più grande dei figli di Andre Braugher. Come i suoi genitori prima di lui, si è lanciato nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Conclude la sua formazione artistica alla Juilliard School di New York, per poi cominciare a lavorare come attore trovando spazio soprattutto a teatro. Le sue interpretazioni sul palco gli valgono il John Houseman Award in Excellence per il teatro classico. Fa il suo debutto a Broadway nel 2021 in To Kill a Mockingbird. Appare inoltre in alcuni episodi della serie tv The Gilded Age.

Chi sono Isaiah e John Wesley Braugher, vita privata e carriera

Sono poche le informazioni su Isaiah e John Wesley Braugher. A differenza del loro fratello maggiore, entrambi han deciso di non seguire le orme dei genitori e di seguire percorsi diversi da quello attoriale. Hanno rispettivamente 26 e 20 anni e non si hanno dettagli, al momento, sulla loro vita professionale e privata.