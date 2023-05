Chi è Yari Gugliucci: biografia, carriera, fidanzata Silvia Mazzieri

Yari Gugliucci è un attore che ha una storia d’amore con Silvia Mazzieri, attrice nel cast di Doc 2 – nelle tue mani.

Chi è Yari Gugliucci

Il fidanzato Yari Gugliacci, anche lui attore e classe 1974, lo abbiamo visto sul set della terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone e rispetto a Silvia ha ben 19 anni in più di lei. Tra i lavori a cui ha partecipato come attore ricordiamo nel 1996 Isotta di Maurizio Fiume, Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller (1999) così come il suo contributo ci fu anche per Luisa Sanfelice, miniserie per la televisione del 2004 e in Eravamo solo mille, incentrata sull’epica impresa garibaldina.

Storia d’amore

Yari Gugliucci, attore, ha una storia d’amore con Silvia Mazzieri. Proprio da lui Silvia ha avuto il primo figlio, come comunicato su Instagram nel giorno del suo 29esimo.

Chi è Silvia Mazzieri, fidanzata di Yari

Silvia Mazzieri è un’attrice che ha esordito nel 2014 quando partecipa al progetto L’amore Ormai. Il boom del successo, però, lo ha grazie a Braccialetti rossi 3 (dove ha recitato nella parte di Bella) e alla serie tv Provaci ancora Prof dove interpreta Ambra. Nel 2017 è nel ruolo di Silvana Maffeis nel Il paradiso delle signore ed è anche nel cast della serie tv La strada di casa. È stata poi chiamata a partecipare al cast di Vivi e lascia vivere (2019-2020) e di Doc 2 nelle tue mani (prima e seconda stagione) che hanno avuto entrambi un grandissimo successo di pubblico.