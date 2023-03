Bebe Vio, matrimonio con Gianmarco Viscio? Fotograti a baciarsi

Le cose tra la giovane schermitrice e il calciatore di 30 anni sembrano andare benissimo. Così bene che sembra esserci l’intenzione di sposarsi. Il matrimonio tra Bebe Vio e Gianmarco Viscio potrebbe essere più di un’indiscrezione.

I due sono stati immortalati mentre si scambiavano dei baci.

Matrimonio tra Bebe Vio e Gianmarco Viscio

Il rapporto d’amore tra la 26enne di Venezia e il 30enne di Roma sembra essere sempre più forte e i due sono sentimentalmente coinvolti. Fotografati da Chi – giornale settimanale – mentre si baciavano qualche tempo fa, Bebe Vio e Gianmarco Viscio non si stanno affatto nascondendo, pur rimanendo molto discrei. L’atleta paralimpica, specializzata nel fioretto, porta dunque avanti la relazione con il calciatore romano, che milita nella George Best Team, divisione dilettantistica di calcio a 8, sebbene conti un’esperienza – in qualità di difensore – in Serie B.

La coppia sembra intenzionata a fare sul serio e a tuffarsi a capofitto in un progetto più grande, ovvero il matrimonio. A far trapelare la notizia è stato un magazine. I due vorrebbero però fare qualcosa di semplice, con le persone più care e gli amici più intimi. Sembrerebbe anche esserci l’intenzione di farlo in tempi brevi, con accanto soltanto chi c’è stato per loro.

Entrambi molto impegnati nei rispettivi obiettivi agonistici (e professionali), si sono dimostrati molto riservati e discreti, tanto da non aver mai ufficializzato la storia e mostrato delle loro foto, se non qualche scatto “rubato” da terze persone. Il desiderio del matrimonio rimane, fino a questo momento, una semplice indiscrezione, su cui né Bebe Vio né Gianmarco Viscio ha proferito parola.

Rimane comunque evidente l’affiatamento tra i due, che hanno semplicemente voglia di vivere la storia e continuare a condividere la loro quotidianità, senza il bisogno di manifestare in maniera pubblica e plateale la loro vita sentimentale.

