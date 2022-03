Carlo Calenda, vita privata: moglie, figli, Tay, madre, Cuore

Tutto sulla vita privata di Carlo Calenda, politico italiano ex membro del Partito Democratico e fondatore di Azione. Scopriamo qualcosa in più sulla sulla famiglia del politico. Tutto su sua madre, sua moglie e i suoi figli, compresa la primogenita Tay, fotografa attualmente al confine con l’Ucraina. Ricordiamo, inoltre, il passato di Calenda con lo sceneggiato Cuore…

Carlo Calenda, vita privata e famiglia

Carlo Calenda è un noto politico ed europarlamentare italiano. Ex membro del Partito Democratico, nel 2019 fonda un suo partito, Azione, di cui è tuttora segretario.

La sua carriera politica è molto nota al pubblico, grazie al suo costante lavoro sul web. La rivista Rolling Stones lo ha infatti definito “il politico che usa meglio i social”. La sua notorietà ha reso gli italiani curiosi anche sulla sua vita privata. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi sono la madre, il padre, la sorella e gli zii di Carlo Calenda

Carlo Calenda è nato a Roma il 9 aprile 1973.

Suo padre è il giornalista e scrittore economista Fabio Calenda, mentre sua madre è la celebre regista e sceneggiatrice Cristina Comencini. Il segretario di Azione ha anche molti altri parenti di successo. Sua sorella, Giulia Comencini, è una nota sceneggiatrice come la madre. Carlo Calenda è inoltre il nipote, da parte di madre, della costumista Paola Comencini e della regista e sceneggiatrice Francesca Comencini. Suo zio, da parte di padre, è l’ambasciatore suo omonimo Carlo Calenda.

Chi è Tay, prima figlia di Carlo Calenda

Tay Calenda è la prima figlia dell’europarlamentare e segretario di Azione Carlo Calenda. Il politico l’ha avuta a soli 16 anni, da una relazione con la segretaria del marito di sua madre, il produttore Riccardo Tozzi. Negli ultimi giorni un tweet dell’europarlamentare ha fatto il giro del web, in cui annunciava la sua sorpresa nel venire a sapere che Tay era diretta in Ucraina: “Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino.

È che l’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente”. Tay Calenda è infatti una nota fotoreporter professionista, in viaggio al confine tra Polonia e Ucraina per documentare le conseguenze del conflitto.

Chi è Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda: quanti figli hanno insieme?

A soli 18 anni Carlo Calenda incontra Violante Guidotti Bentivoglio, con la quale si sposa ancora giovanissimo. Violante è una manager nel campo della comunicazione nata nel 1973. I due son rimasti fianco a fianco per quasi cinquant’anni e hanno avuto insieme tre figli.

Nel 2018, in un’intervista al Corriere della Sera, Carlo Calenda ha svelato che la moglie ha lottato contro la leucemia: “Lei è una leonessa, e noi tutti combattiamo: è stato un anno di tragedia, ma anche di grande amore”. Calenda è innamoratissimo della moglie e la ammira molto: “Viola vale dieci me. Quando una persona sotto chemio ablativa e in isolamento totale riesce a controllare compiti e lavaggio dei denti dei figli via Skype, anche perché non si fida del marito, siamo su un altro pianeta”.

Carlo Calenda, vita privata e curiosità: lo sceneggiato Cuore

Forse non tutti sanno che Carlo Calenda, ha anche un passato da attore. Nel 1984, all’età di 11 anni, recita in una miniserie Rai, lo sceneggiato televisivo Cuore, nel ruolo dell’alunno Enrico Bottini. Era diretto da suo nonno, il noto regista Luigi Comencini. Quello in Cuore rimarrà il primo ed unico ruolo della breve carriera da attore bambino di Carlo Calenda. Le sue parti vengono in seguito doppiate da Giorgio Borghetti.

In un’intervista su Rai 2 sul suo personaggio, un giovane Calenda dichiarò: “Il mio non è un bel personaggio; è un vigliacco: sta dalla parte del più forte e non capisce ciò che veramente vale se non rendendosene conto in guerra”.