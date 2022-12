Roberto Bolle è fidanzato? La vita privata del ballerino, chi è lo stilista Daniel Lee

Roberto Bolle è fidanzato? Il ballerino e conduttore, ex prof di Amici, è molto geloso della propria vita privata. Secondo le voci, la sua dolce metà è lo stilista britannico Daniel Lee, apparso al suo fianco in numerose occasioni. Scopriamo qualcosa di più sulla loro storia.

Roberto Bolle è fidanzato? Tutto sulla vita privata del ballerino

Roberto Bolle è uno dei ballerini italiani più apprezzati e amati a livello internazionale. È stato in contemporanea il primo étoile della Scala di Milano e il Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, ruolo che ha lasciato con un ultima, eccezionale performance lo scorso giugno.

Sebbene il grande successo artistico di Bolle sia di dominio pubblico, si sa molto meno per quanto riguarda la sua vita privata. L’artista è infatti molto geloso della sua privacy, come ha spesso ribadito in alcune interviste: “Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai“.

Nonostante la natura cauta di Bolle, il ballerino 47enne non è riuscito a sfuggire alle interferenze di curiosi e dei giornali di gossip nella sua vita sentimentale. Il suo breve flirt con il chirurgo plastico Antonio Spagnolo fece molto scalpore nel 2019. La foto del bacio tra i due fece il giro del web. Anche oggi Bolle non è riuscito a nascondere il suo nuovo fidanzato, lo stilista britannico Daniel Lee, al suo fianco ormai da diversi anni.

Chi è Daniel Lee, la storia tra Bolle e lo stilista

Nato e cresciuto a Bradford, Daniel Lee ha 37 anni ed è un nome molto noto nel mondo della moda. Dal 2018 al 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore creativo di Bottega Veneta, brand italiano di pelletteria ed accessori di lusso. Nel 2019 il suo lavoro per il marchio gli è valso ben quattro Fashion Awards. Da settembre del 2022 Lee è il direttore creativo di Burberry: la sua prima sfilata per il brand è prevista per il prossimo febbraio.

Lo stilista britannico e Roberto Bolle sono stati paparazzati insieme per la prima volta nel 2020. I due furono beccati insieme dai giornalisti di Chi, durante una vacanza in barca. In foto apparivano in atteggiamenti molto intimi e complici. Il legame tra i due era ormai innegabile, al punto che pochi mesi dopo Lee e Bolle vengono nuovamente avvistati assieme, in giro furtivi per le strade di Venezia. Nei mesi successivi si fanno più furbi e le loro apparizioni pubbliche diventano più rare.

I due, ad oggi, sono ancora insieme, come spiega Vogue in un articolo dedicato al nuovo direttore creativo di Burberry: “Quando non lavora, il che, diciamolo, non accade spesso di questi tempi, Lee trascorre il tempo con il suo partner Roberto Bolle, ex primo ballerino dell’American Ballet Theatre. Vanno alla Royal Opera House a vedere il balletto“.