Chi è Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli

Ormai conosciuta grazie al matrimonio con Andrea Bocelli, ci si domanda chi è Veronica Berti. La coppia è ben rodata e sembra vivere un’autentica storia d’amore, nonostante la differenza d’età.

I due si completano grazie ad una splendida intesa.

Veronica Berti, chi è

Nata a Ferrara nel 1984, di lei non si sa molto (nemmeno la data di nascita, se non l’anno). All’età di 21 anni ha incontrato Andrea Bocelli durante una festa di compleanno, quella di Vittorio Sgarbi. L’inaspettato incontro ha cambiato poi la vita di entrambi. La stranezza risiede nel fatto che, quella sera, nessuno dei due voleva recarsi alla festa, per motivazioni differenti. Entrambi però ci sono andati e questo ha permesso loro di conoscersi e innamorarsi. Ciò li ha portati a mettere al mondo una bambina, di nome Virginia, nata nel 2012. Attualmente la piccola è già una “star del cinema”, visto che fa parte del cast di Doc 2 – nelle tue mani, insieme a Luca Argentero (il protagonista della serie).

A livello lavorativo, Veronica Berti si occupa di gestire uno stabilimento balneare di grande livello, che si trova in provincia di Lucca, a Forte dei Marmi, di fronte alla villa che i due possiedono (e che si presenta davvero lussuosa). In più, la 39enne è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove risulta molto seguita. Non solo scatti personali, ma anche di appoggio al marito e a suo figlio (Matteo), entrambi impegnati nel mondo musicale.

Seppur non conosciuta come lui e lontana dai riflettori, Veronica Berti non sembra soffrire di questa mancata popolarità e si occupa della famiglia e di se stessa.

La coppia sta vivendo una bellissima storia d’amore, nonostante gli anni di differenza siano ben 26. Questo dimostra quanto un sentimento possa essere più forte di tutto il resto.

