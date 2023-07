Chi è Tommaso Marini, campione del mondo di fioretto: origini, carriera, vittorie

Tommaso Marini è uno schermidore italiano, specialista del fioretto e campione mondiale di specialità ai mondiali di Milano 2023.

Chi è Tommaso Marini

Tommaso Marini è uno schermidore italiano, fiorettista, nato il 17 aprile 2000. Ha 23 anni e ha vinto il campionato del mondo di specialità ai mondiali di fioretto che si sono svolti a Milano nel 2023. Nato ad Ancona, è considerato una stella nascente del fioretto italiano. In una intervista rilasciata a Vanity Fair sulla scherma, ha spiegato di aver “iniziato nel 2009 ad Ancona perché avevo la palestra di scherma vicino a casa, quindi un po’ per caso. I miei hanno sempre spinto per fare sport: equitazione, nuoto, karate e poi è venuta la scherma“.

Si allena al club di scherma a Jesi, uno dei templi del fioretto mondiale. Qui si sono allenati grandi campione e campionesse come Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Giovanna Trillini, Stefano Cerioni.

Palmares

Tommaso Marini aveva vinto l’argento individuale e l’oro nella gara a squadre agli europei 2022. Ai mondiali che poi si sono svolti a Il Cairo nel 2022, ha vinto anche qui la medaglia d’argento perdendo in finale contro il francese Enzo Lefort. Successivamente, ha anche vinto assieme ai compagni una medaglia d’oro a squadre.

I mondiali di scherma a Milano

Nel corso dei mondiali di scherma che si sono svolti a Milano nel 2023, si è laureato campione del mondo di fioretto. Una vittoria che ha inseguito per diversi anni e che è riuscito ad agguantare nei mondiali che si sono svolti in casa.