Milano ospiterà il Mondiale di scherma 2023, dopo l’assegnazione avvenuta a Losanna nel 2021. Per Milano è la prima volta.

Mondiali di scherma 2023 a Milano: è la prima volta

Milano per la prima volta ospiterà il Mondiale di scherma 2023. Saranno 1.500 gli atleti previsti, in rappresentanza di ben 165 paesi. I Mondiali di scherma si disputeranno a Milano dal 22 al 30 luglio 2023, negli spazi dell’Allianz Mico di Portello. Alla conferenza stampa svoltasi al Belvedere di Palazzo Lombardia hanno partecipato il governatore Attilio Fontana, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023; Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano, Paolo Azzi, Presidente Federazione Italiana Scherma e il Presidente CONI Giovanni Malagò.

Una occasione per Milano

Per quanto riguarda l’evento, nel corso della conferenza stampa, è stata classificata la spesa in costi operativi per 5 milioni e 600mila euro. Poi c’è una seconda parte della spesa di atleti e delegazioni; ipotizzando 1.100 atleti e 3.500 accompagnatori, oltre a 4.000 spettatori al giorno, la spesa complessiva movimentata è di 8 milioni e 600mila euro. A queste cifre si aggiungono 201 posti di lavoro che vengono creati sul territorio.

Soddisfatto il presidente Attilio Fontana, il quale ha rimarcato che questo Mondiale sarà “una opportunità anche perchè permette di migliorare la nostra attrattività e facciamo conoscere la nostra capacità organizzativa. Per questo dobbiamo insistere sui grandi eventi sportivi”.