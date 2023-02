Chi è Tiziano Leonardi, tastierista dei Cugini di Campagna: Sanremo 2023, vita privata, carriera

Chi è Tiziano Leonardi, tastierista e volto più giovane dei Cugini di Campagna. Nell’amata band anni Settanta dal 2012, suona al fianco dei gemelli Michetti da oltre dieci anni. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Tiziano Leonardi, vita privata e carriera del tastierista dei Cugini di Campagna

Nato il 17 marzo 1984, Tiziano Leonardi ha 39 anni ed è il tastierista e corista dei Cugini di Campagna. È il membro di gran lunga più giovane della storica band anni Settanta, formata dai gemelli e fondatori Ivano e Silvano Michetti e dal biondo Nick Luciani, tornato nel gruppo nel 2021. Appassionato fin da piccolo a pianoforte e tastiere, ha frequentato il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Oggi vive ancor nella Capitale, dove fa anche l’insegnante di piano. Entra a far parte dei Cugini nel 2012, dopo l’addio di Luca Storelli. Leonardi è il quarto tastierista della band: il primo fu Gianni Fiori, dal 1970 al 1972, seguito da Giorgio Brandi, con i Cugini fino al 1996.

Si sa poco circa la vita privata del musicista, che non è solito condividere molti dettagli personali. A differenza degli altri membri del gruppo ha una pagina Instagram personale, che ad oggi conta un pubblico di oltre 8mila follower. Anche sul web, tuttavia, si limita a pubblicare contenuti collegati ai suoi progetti musicali con i Cugini di Campagna. Unica eccezione è un commovente messaggio di addio a suo padre Maurizio, scomparso recentemente: “Io devo imparare col e grazie al tuo dono. Non si tratta solamente di quello che mi hai dato, insegnato con generosità incrollabile, e conferito con orgoglio, ma del fatto di essere, per qualche motivo strano o forse semplicemente perché sei il mio amato padre, colui che ha scandito in maniera netta alcune fasi della mia vita, in special modo anche questa qui. È il momento da te benedetto, di affermarsi a sé stessi dissolvendo il più possibile tutte quelle energie a volte inutili o orientate qualche volta scioccamente, che cerco di migliorare ma che poi mi seducono, mi illudono e poi mi buttano giù”.

I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 con Lettera 22

Tiziano Leonardi e i Cugini di Campagna sono stati tra i 28 artisti italiani in gara Festival di Sanremo 2023. Si è trattato della prima partecipazione della band in assoluto in oltre 53 anni di carriera. Il chitarrista ha spiegato in un intervista il significato del loro brano, scritto dal duo La rappresentante di lista: “È anche, però, il nome di una Olivetti degli anni Cinquanta, una macchina da scrivere che si chiama proprio Lettera 22. A chi si domanda come mai portiamo un pezzo della Rappresentante di Lista, rispondo ho settantacinque anni e da ragazzino quando mi facevano ascoltare una canzone di uno della mia età, non mi piaceva. Sono obiettivo e so che a Sanremo voglio andare dialogando con i giovani. A colpirmi sono state subito la musica e armonie, che il direttore d’orchestra che è in me ha colto al volo. Ho arrangiato alla mia maniera pensando alla Cappella Sistina, lavorando anche sui testi, trovando la quadra, per un brano che ci calza a pennello”.