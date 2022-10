Veera Kinnunen, chi è: vita privata, marito, figlio e Ballando con le stelle

Veera Kinnunen è una ballerina professionista di origini svedesi. Ha girato il mondo portando la sua danza in diversi paesi. Dal 2013 è in Italia con la sua partecipazione a Ballando con le stelle prima come concorrente e poi come maestra.

Veera Kinnunen, chi è: vita privata

Veera Kinnunen è nata in Svezia – da genitori finlandesi – il 6 marzo 1986. La danza ha fatto della sua vita fin da piccola In particolare Vera si specializza in danze latino americane e in danza contemporanea.

Una volta terminati gli studi di danza Vera si trasferisce in Australia a soli 19 anni: qui entra a entrare nel “Burn The Floor” un famosissimo show di livello internazionale di danze Standard e Latino Americane con cui resta in tour per due anni girando tutti i contenenti del mondo.

Veera Kinnunen: marito e figlio

La ballerina professionista è fidanzata con Salvatore Mingoia. I due hanno avuto un figlio alla fine del 2021 di nome Valter. La ballerina ha avuto una relazione importante con l’ex calciatore Daniel Osvaldo ma la loro storia è durata pochissimo.

Inoltre, in passato è stata fidanzata con il collega e partner di ballo Stefano Oradei, anche lui storico ballerino del programma condotto da Milly Carlucci.

Esperienza a Ballando con le stelle

La ballerina è entrata nel cast del programma Ballando con le stelle nel 2013. Nel 2020 si è classificata seconda in finale, in coppia con l’attore Paolo Conticini. Nel 2022, dopo la maternità, rientra tra i maestri nel programma condotto da Milly Carlucci.