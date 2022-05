Chi è Stanley Tucci: moglie, figli, Golden Globe, La Fortuna, film, origini

Stanley Tucci è un attore e regista statunitense di origini italiane che ha vinto in carriera due Golden Globe

Stanley Tucci è un attore e regista statunitense di origini italiane che ha recitato anche nella serie tv La Fortuna in onda su Rai 1.

Nel corso della sua carriera ha vinto 2 Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar per Amabili resti come miglior attore non protagonista

Chi è Stanley Tucci: biografia

Nato a Peekskill l’11 novembre del 1960, Stanley Tucci è un attore e regista statunitense che attualmente ha 61 anni. Il suo cognome, però, parla chiaro e ha radici italiane. Suo padre, infatti, era Stanislao Tucci, originario di Marzi, in provincia di Cosenza mentre la nonna era nativa di Serra San Bruno (in provincia di Vibo Valentia).

La mamma dell’attore, invece, era originaria di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Il suo debutto è a Broadway con The Queen and the Rebels il 30 settembre 1982 e ha raggiunto la celebrità con film quali Il bacio della morte (1995), Era mio padre (2002) dove interpreta Frank Nitti, braccio destro di Al Capone. Altri film a cui ha partecipato sono Gli imbroglioni (1998), Il segreto di Joe Gould (2000) e Final Portrait – L’arte di essere amici (2017).

Ha vinto due volte il Golden Globe, per Winchell (1998) e Conspiracy – Soluzione finale (2001).

Moglie e figli

Stanley Tucciha in totale cinque figli e nella sua vita ha avuto più storie d’amore. Nel 1995, infatti, ha sposato l’assistente sociale Kathryn Louise Spath, ma nel 2003 hanno divorziato quando lui si legò all’attrice Edie Falco, con la quale rimase circa un anno. Nel 2005 si riconciliò con la moglie e i due rimasero insieme fino al 27 aprile 2009, quando lei morì per un tumore al seno.

Da lei Tucci ha avuto tre figli: i gemelli Nicolò Robert e Isabel Concetta (2000) e Camilla (2002). Nel 2011 si è fidanzato con Felicity Blunt che ha sposato nel 2012. Nel 2015 i due hanno avuto il primo figlio insieme, Matteo Oliver, e nel 2018 è nata Emilia Giovanna.