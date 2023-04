Incoronazione del Re Carlo III d’Inghilterra: data, orario di inizio, programma

Carlo d’Inghilterra è pronto a diventare Re Carlo III. L’incoronazione, infatti, è alle porte e tutta l’Inghilterra sta aspettando questo evento. Vediamo data e orario dell’incoronazione.

Incoronazione Carlo III: data

Sabato 6 maggio 2023 Carlo III d’Inghilterra sarà incoronato Re, prendendo il posto della defunta Queen Elizabeth II, scomparsa alla veneranda età di 96 anni l’8 settembre del 2022. Gli appassionati di gossip sono già ben pronti a seguire l’evento. Carlo III sarà sul trono dopo una lunga attesa, all’età di 74 anni, dopo aver attesto questo momento a lungo.

Il programma dell’incoronazione e l’orario di inizio

L’incoronazione, che sarà visibile in mondovisione, vedrà l’incoronazione di Re Carlo III assieme alla regina consorte Camilla, tanto che ci saranno i due stemmi appaiati “The Majestis King & Queen Camilla”, inizierà alle 11 del mattino e durerà non di più di un’ora e 45 minuti. Una procedura snella, che Carlo vuole dimostrare essere in linea con i nuovi tempi anche per i minori invitati rispetto a quella di Elisabetta. La processione attraverso Londra sarà di 2 chilometri e l’hashtag ufficiale della cerimonia tanto attesa sarà #Coronation.

Tra gli invitati ci sarà anche il secondogenito Harry, che però parteciperà senza Meghan.