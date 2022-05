Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “nessuno riuscirà a mettersi tra di noi”

Sonia Bruganelli parla del suo amore per Paolo Bonolis e di come il marito abbia saputo aspettarla in questi anni

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip 6, ha rilasciato un’intervista a Gente che sta già facendo discutere dove ha anche parlato del suo amore per Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e il suo amore per Paolo Bonolis

In merito alla lunga storia d’amore che la lega a Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha spiegato io segreto della loro relazione a Gente. Per essere affascinata da un uomo, ha spiegato, “devo avere stima della persona con cui sto, la stessa cosa vale per l’amicizia.

I miei fidanzati non erano né giovani, né fisicati, né belli. Se mi sentisse Paolo direbbe: ‘Ma come? Io sono così figo!’”. Su Paolo Bonolis e il loro amore, ha ancora spiegato che “di persone come Paolo ce ne sono poche. Lo dico a prescindere dal fatto che sia il padre dei miei figli. E’ un uomo che, se ci lasciassimo domani, vorrei come amico. Ha capito, ha aspettato, sapeva che quello che lo affascinava di me poteva anche diventare un problema: io per uno sguardo fuori posto mi alzavo e me ne andavo.

Del resto avevo 23 anni quando ci siamo incontrati. Paolo ha avuto la forza di aspettarmi”. Sulla sua carriera televisiva, Bruganelli ha affermato poi che il marito “mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente ed entrare nelle produzioni tv. Ho studiato per questo, mi sono impegnata e spero di aver dimostrato di essere all’altezza e di aver ripagato quella fiducia. Io e lui ci siamo migliorati a vicenda, trovo che sia l’aspetto più bello del nostro rapporto.

